Cotización del dólar oficial y financiero: datos actualizados a este miércoles 25 de febrero 2026

En la recta final de un mes marcado por la previsibilidad cambiaria, el dólar oficial inicia este miércoles 25 de febrero 2026 manteniendo la estabilidad que ha sido el sello distintivo del verano. Según las cotizaciones de apertura del Banco Nación (BNA), la divisa se ubica en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, reflejando un ajuste mínimo que acompaña el ritmo de microdevaluaciones del Banco Central.

Con la autoridad monetaria intentando estirar su racha compradora a una histórica jornada número 36, la atención del mercado se centra en la «brecha cero» con los financieros y en el impacto del dólar tarjeta, clave para los ahorristas que buscan cerrar sus cuentas antes del inicio de marzo 2026.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 25 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este miércoles 25 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1350 1400 Banco Nación 1345 1395 Banco ICBC 1350 1405 Banco BBVA 1355 1405 Banco Supervielle 1358 1398 Banco Ciudad de Bs As 1335 1395 Banco Patagonia 1350 1400 Banco Hipotecario 1350 1400 Banco Santander 1350 1400 Banco Credicoop 1345 1395 Banco Macro 1351 1400 Banco Piano 1345 1400 Banco BPN 1335 1405

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este miércoles 25 de febrero 2026

Así inicia el dólar este miércoles 25 de febrero 2026:

$1.335 para la compra .

. $1.405 para la venta.

Dólar tarjeta hoy: con el Impuesto PAIS eliminado, ¿cuánto cuesta el consumo exterior?

En el nuevo escenario impositivo de 2026, el denominado dólar tarjeta (o turista) ha simplificado su estructura. Tras la caducidad del Impuesto PAIS el pasado mes de enero, quienes realizan compras con tarjeta de crédito o pagan servicios digitales como Netflix o Spotify ya no enfrentan el recargo del 30% que rigió durante cinco años. Actualmente, el valor se compone únicamente del dólar oficial minorista más una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Este miércoles 25 de febrero 2026, con el oficial del Banco Nación en $1.395, el dólar tarjeta se posiciona en torno a los $1.820. A pesar de la reducción impositiva, este sigue siendo el tipo de cambio más caro del mercado en comparación con el dólar MEP ($1.405). Por este motivo, la recomendación de los expertos sigue siendo cancelar el resumen de la tarjeta utilizando dólares MEP comprados previamente en el home banking, una maniobra que permite un ahorro directo de más de $400 por cada dólar consumido.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 25 de febrero 2026

Miércoles 25 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1410 1430

Dólar MEP y CCL: la brecha se congela en mínimos mientras el mercado bursátil opera en calma

En el mercado de capitales, los dólares financieros inician este miércoles 25 de febrero 2026 sin grandes saltos, consolidando la tendencia de «pax cambiaria» que domina el cierre de mes.

El dólar MEP (o bolsa) cotiza en torno a los $1.405, lo que lo posiciona apenas por encima del oficial minorista. Esta paridad técnica es la que está absorbiendo la mayor parte de la demanda de dolarización legal, quitándole presión a las cuevas de la City porteña.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la vía que utilizan las empresas para la gestión de fondos corporativos y remesas al exterior, se ubica cerca de los $1.436.

Con una variación acumulada que muestra un descenso del 5% en lo que va de febrero 2026, el CCL refleja una fuerte confianza inversora y una liquidez bajo control, permitiendo que la brecha respecto al dólar blue se mantenga prácticamente inexistente.

