Mercados mixtos: caen los ADRs y el Merval en dólares, mientras el riesgo país roza los 550 puntos

Los mercados operaron mixtos este miércoles. Los ADRs y el S&P Merval en dólares caen mientras los bonos soberanos operan mixtos en la plaza local y el riesgo país se ubica cerca de los 550 puntos básicos.

Economía lanzó el nuevo Bonar 2027 y sorprendió al mercado

El foco del mercado estuvo puesto en la cuarta licitación de deuda del año, en la que el Ministerio de Economía incorporó por primera vez un nuevo instrumento en moneda extranjera dentro de las habituales colocaciones en pesos.

En la city, los títulos soberanos en dólares alternan subas y bajas. Las alzas están lideradas por el Global 2046 (+0,6%), mientras que las caídas alcanzan hasta un 0,5% de la mano del Bonar 2029.

En este contexto, el riesgo país se ubica en torno a los 545 puntos básicos, su nivel más alto en el año. La decisión de licitar el nuevo Bonar 2027 (AO27) sorprendió a los operadores.

El lunes, la cartera que conduce Luis Caputo anunció que sumará un bono en dólares con el objetivo de captar hasta u$s 2.000 millones para afrontar los vencimientos con bonistas privados previstos para julio.

En ese sentido, la Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, ofrecerá hasta u$s150 millones por subasta de este nuevo título.

Además, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente para ampliar la emisión por otros u$s100 millones. Asimismo, el organismo licitará siete títulos para enfrentar vencimientos por unos $7,2 billones de pesos.

En ese marco, el selectivo local cayó 0,45% a 2.799.876,06 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 1,1% a los 1.923,03 puntos.

Los papeles que lideraron las bajas fueron: Transener (-4,1%), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,6%) y Banco de Valores (-2,6%). En tanto, Aluar se recuperó 3,1% tras la sangría de ayer.

En Wall Street, los ADRs pierden hasta 2,8% de la mano de BBVA Argentina. Entre las otras acciones, Mercado Libre se hunde 8,1% después de la presentación de su último balance.

