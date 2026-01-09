La minería gana protagonismo en Argentina: su aporte al PBI creció 8,5% en 2025

En un año récord para las exportaciones del sector minero en Argentina, su aporte al Producto Bruto Interno (PBI) creció más de un 8,5%, si se compara el primer trimestre del 2025 con el mismo periodo de 2024. En este sentido, los registros indican que el sector aún está en crecimiento y con un rol creciente en la economía nacional.

La minería es fundamental para la economía de muchas provincias del país: en Catamarca, Santa Cruz y Jujuy, representa el 80% de las exportaciones, mientras que en Salta el 44%. Así lo indicó la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) basándose en datos aportados por la Secretaría de Minería.

En lo que va de siglo, la minería junto con la agroindustria fueron los únicos dos sectores que generaron exportaciones por encima de sus importaciones, siendo así aportantes netos de divisas. En el caso del sector minero, durante todos los años desde 2003 registra un balance cambiario positivo en todos los meses.

En las últimas dos décadas, la minería generó el 7,5% de las divisas netas del país, mientras que la agroindustria aportó el 92,5% restante. Por otra parte, en los últimos cinco años, mientras la agroindustria exportó en promedio seis dólares por cada dólar requerido en importaciones, la minería exportó nueve dólares por cada dólar de importación.

La minería como centro de las inversiones extranjeras

El sector minero también es el mayor inversor del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), al cubrir casi el 65% de las aplicaciones. Dentro de ese grupo se destacan los proyectos que tienen al cobre como mineral principal, ya que concentran el 73% de las inversiones.

También fue el principal sector de ingreso neto de divisas por inversión extranjera directa (IED) durante periodo entre 2003 y 2024. Durante el primer semestre de 2025, mantuvo el liderazgo en base al renglón de aportes de capital, así como los puntos de IED revelados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Un año récord para las exportaciones

Todo esto ocurre en un año histórico para la economía minera, en el que las exportaciones del sector alcanzaron los $5.406 millones de dólares durante enero y noviembre de 2025. De esta manera se marcó un récord al superar en un 16% el total exportado durante el 2024, según indicó la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, de la Subsecretaría de Desarrollo Minero.

Dentro del rubro, los minerales metalíferos fueron los más determinantes: en el acumulado anual aportaron $3.700 millones de dólares, cuyo crecimiento del 34,4% fue impulsado por los mejores precios internacionales. Solo en noviembre, generaron $434 millones y concentraron el 83,6% de los envíos.

Por otro lado, el litio logró su mejor desempeño histórico a pesar del contexto desfavorable en los precios internacionales. En el acumulado anual las exportaciones alcanzaron los $783 millones, un 37,1% más que en 2024. El avance se debió a un fuerte incremento de la producción, impulsado por la entrada en operación de nuevos proyectos a lo largo del año.