Domingo Cavallo le pidió a Javier Milei levantar el cepo, sumar reservas y habilitar el bimonetarismo

Domingo Cavallo respaldó el rumbo fiscal de Javier Milei, pero le reclamó levantar el cepo a las empresas y habilitar el bimonetarismo.

El exministro de Economía Domingo Cavallo respaldó el rumbo fiscal y el ajuste general implementado por el gobierno de Javier Milei, pero reclamó un cambio táctico en el frente monetario: eliminar el cepo cambiario para las empresas, acelerar la acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y habilitar de manera formal un régimen bimonetario.

Durante una entrevista en el programa La Mirada por Canal 26, el mentor del Plan de Convertibilidad consideró prioritario combinar la desinflación con la reactivación de la actividad. En esa línea, advirtió que la Casa Rosada sostiene una «ilusión» al esperar que las inversiones dependan exclusivamente del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El límite del RIGI y el curso legal del dólar

«El Gobierno confía mucho en las inversiones que van a venir atraídas por el RIGI. Creo que ahí hay un poco de ilusión, basada en que en este momento los precios internacionales de la energía, los minerales y el agro están altos. Pero el avance requiere inversión no solo en grandes proyectos, sino en toda la estructura económica», argumentó Cavallo.

Para reactivar la inversión en pymes y comercios, el exfuncionario sugirió universalizar beneficios como la libre disponibilidad de divisas de exportación y otorgarle al dólar carácter de moneda de curso legal, retomando la propuesta inicial de campaña de La Libertad Avanza.

Hay que permitir transacciones, contratos de mediano y largo plazo, depósitos y préstamos en dólares». Domingo Cavallo.

«Hay que permitir transacciones, contratos de mediano y largo plazo, depósitos y préstamos en dólares bajo las mismas reglas que rigen para el peso. Incluso que una empresa pueda contratar y pagar remuneraciones en dólares si así lo acuerda con sus trabajadores», explicó.

Emisión para comprar reservas y baja del riesgo país

En materia cambiaria, Cavallo calificó como un «falso dilema» el temor del equipo económico a que la emisión monetaria destinada a comprar divisas recaliente los precios.

«El Banco Central acumuló reservas de manera muy limitada porque teme que emitir dinero provoque inflación. Es un error: la liquidez para comprar reservas ayuda a bajar la inflación porque reduce la tasa de riesgo país, abarata el financiamiento de la deuda y le pone un techo a las tasas de interés que pagan las empresas en el mercado interno», aseguró.

Para sostener su postura, trazó un paralelismo con las reformas aplicadas a partir del 1 de abril de 1991, cuando la liberalización financiera redujo la inflación al 20% anual y el PBI creció un 10% durante el primer año.

«Las políticas puramente monetaristas producen efectos estanflacionarios: demoran la desinflación y generan recesión. Hay que perderle el miedo a organizar un sistema monetario y financiero que recree el crédito interno y externo a tasas razonables», concluyó el economista, tras anticipar que su exsecretario legal Horacio Liendo publicará en octubre un libro con los lineamientos regulatorios para implementar el bimonetarismo.