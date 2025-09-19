Cotización del dólar en bancos y blue: lo que necesitas saber este viernes 19 de septiembre 2025

Tensión en el mercado cambiario. El dólar arranca la última rueda de la semana con fuertes alzas y la atención puesta en el Banco Central (BCRA), que podría intervenir en las próximas horas para frenar la escalada. Seguí minuto a minuto la cotización de los dólares oficial, MEP y CCL.

Las cotizaciones del dólar de este viernes 19 de septiembre 2025 abren en:

Dólar Blue: $1.515 para la venta

$1.515 para la venta Dólar Oficial: $1.490 en Banco Nación

$1.490 en Dólar MEP: $1.539,96

$1.539,96 Dólar CCL: $1.557,66

Conocé acá las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros, en la apertura de la jornada cambiaria, a continuación.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: viernes 19 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación inicia su actividad en el mercado cambiario en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta. Actualmente, todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren las operaciones del dólar este viernes 19 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1450 1500 Banco Nación 1440 1490 Banco ICBC 1445 1505 Banco BBVA 1450 1500 Banco Supervielle 1445 1495 Banco Ciudad de Bs As 1435 1495 Banco Patagonia 1445 1495 Banco Santander 1460 1500 Banco Galicia Más 1450 1500 Banco Credicoop 1440 1490 Banco Macro 1450 1500 Banco Piano 1445 15000 Banco BPN 1430 1500

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia su actividad cotizando en $1.430 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: viernes 19 de septiembre 2025

En la apertura de la jornada, el dólar blue cotiza este viernes 19 de septiembre 2025:

Para la compra: $1.495

Para la venta: $1.515

Por su parte, los dólares financieros operan este viernes 19 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.539,96

Dólar CCL:

Apertura: $1.557,66

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1.943,50 en septiembre 2025, a partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares puedo comprar en efectivo en septiembre 2025?

Por ahora, y desde abril pasado, ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo alrededor de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.