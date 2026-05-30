Inflación de mayo: las consultoras ven una desaceleración, pero el IPC seguiría arriba del 2%

Las consultoras privadas coincidieron en que la inflación de mayo mostró una desaceleración respecto de abril.

La inflación de mayo mostrará una nueva desaceleración respecto de abril, según las principales consultoras privadas. Sin embargo, ninguna de las mediciones logró perforar el piso del 2%, una marca que el mercado sigue observando como referencia para consolidar el proceso de desinflación.

Los relevamientos difundidos por Equilibra, Libertad y Progreso, LCG y los analistas consultados por el Banco Central coincidieron en ubicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2,1% y 2,5%.

Inflación de mayo: alimentos y verduras explican buena parte de la suba

Equilibra estimó una inflación mensual de 2,3%, tres décimas por debajo del 2,6% registrado por el Indec en abril. La consultora destacó que la inflación núcleo se mantuvo en 2,3%, aunque su indicador subyacente avanzó hasta 2,5%.

Uno de los factores que más presionó sobre el índice fueron los precios estacionales. Según Equilibra, este segmento avanzó 3,5% durante mayo, impulsado principalmente por las verduras, que registraron aumentos cercanos al 15%.

Por el contrario, los precios regulados mostraron una desaceleración importante. Pasaron de aumentar 4,7% en abril a 1,7% en mayo, favorecidos por una mayor estabilidad en los combustibles y una suba mucho más moderada de las naftas.

Desde Libertad y Progreso calcularon una inflación de 2,1% para mayo. El economista Julián Neufeld sostuvo que «el dato marca una desaceleración frente al 2,6% que relevó el Indec en abril, y continúa el sendero de desinflación comenzado el mes pasado luego del pico de marzo».

Qué proyectan los analistas para la inflación del segundo semestre

El rubro de alimentos volvió a ubicarse entre los principales motores de la inflación. Libertad y Progreso señaló que el rubro de «alimentos y bebidas no alcohólicas» aumentó 3,4% en mayo y aportó 0,8 puntos porcentuales al índice general.

En paralelo, LCG detectó fuertes incrementos en lácteos, bebidas, aceites y carnes durante las últimas cuatro semanas. Mientras tanto, las frutas registraron una baja promedio de 1,7%, uno de los pocos segmentos con retrocesos de precios durante el mes.

Las proyecciones para los próximos meses mantienen una expectativa de desaceleración gradual. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas prevén una inflación de 2,1% en junio, 2,0% en julio y 1,8% en agosto, lo que abriría la posibilidad de que el IPC mensual baje del 2% durante el tercer trimestre del año.