El blindaje de Luis Caputo: un millonario financiamiento que busca fortalecer las reservas del BCRA

Dólar hoy: a cuánto cotizan el blue, el MEP y el CCL este martes 9 de abril de 2024.

Los mercados financieros argentinos experimentaron ayer una fuerte jornada de alza, impulsados por las señales del ministro de Economía, Luis Caputo. El índice S&P Merval registró un incremento del 2,9%, acercándose a sus máximos del año. Este repunte también se reflejó en los bonos en dólares, que subieron un 0,5% en promedio.

Las acciones del sector bancario fueron las principales protagonistas de la suba, con importantes ganancias en la jornada. Banco Macro trepó un 6,5% en dólares, mientras que Grupo Financiero Galicia avanzó un 3,6%. La mayor escalada la experimentó Supervielle, con un cierre 7,3% arriba, aproximándose nuevamente a los 12 dólares por acción.

El sector energético también mostró un desempeño favorable en la jornada bursátil. Vista subió un 6%, recuperando la cotización de 53 dólares que no alcanzaba desde junio pasado. En tanto, Transportadora de Gas del Sur (TGS) incrementó su valor un 4,3%, y las acciones de YPF avanzaron un 3,2%, en un contexto donde el riesgo país se acerca a perforar los 600 puntos.

Los avances de Luis Caputo en las negociaciones de financiamiento

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el artífice de este nuevo impulso tras realizar anuncios clave para el blindaje financiero. El funcionario confirmó negociaciones con bancos internacionales para obtener un financiamiento que podría ascender hasta los 7.000 millones de dólares. Este monto, cuya cifra final será definida pronto, busca asegurar el pago del vencimiento de 4.300 millones de dólares previsto para el 9 de enero.

Caputo explicó que este financiamiento es vital para evitar una caída en las reservas del Banco Central. La operación permitiría mejorar temporalmente el nivel de reservas netas y así acercarse a la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional para fines de diciembre. Según el ministro, el objetivo de acumulación de reservas está alineado con la estrategia del equipo económico para sanear el balance del BCRA.

Las declaraciones de Caputo buscaron despejar las dudas del mercado sobre el pago de deuda y la acumulación de reservas. El Gobierno busca sentar las bases para que Argentina recupere el financiamiento en los mercados internacionales, lo que requiere una reducción adicional del riesgo país. Este enfoque se alinea con la estrategia de estabilidad financiera que prioriza el equipo económico.

Con información de Infobae.