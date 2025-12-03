Mercados argentinos: mientras el riesgo país cae, se reactivan las ganancias en bonos y acciones

Diciembre empezó con señales positivas. En la tercera rueda del mercado financiero, las acciones y los bonos exhibieron cifras positivas en alza. Pero lo más destacado fue que cayó una vez más el riesgo país que hasta el martes se ubicaba en los 648 puntos básicos. Mirá el detalle de cómo abrieron los mercados este miércoles.

Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 10.50 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,4%, en los 3.050.000 puntos.

Por su parte los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mostraron alzas por la mañana. YPF ganó un 1,4% y Grupo Galicia un 1,5%.

En tanto los titulares Globales y Bonares avanzan un 0,4%, mientras que el riesgo país medido por JP Morgan cayó nueve unidades y se ubicó en los 636 puntos básicos.

Es necesario resaltar que el índice mide la probabilidad de que un país caiga en cesación de pagos con sus acreedores, actualmente Argentina se ubica en los 636 puntos básicos y es necesario que esta cifra se achique ya que una baja del riesgo país hacia los 300 o 400 puntos, facilitaría la posibilidad de renovar los compromisos de deuda y evitar desembolsos en efectivos a los bonistas.

Qué es el riesgo país

El riesgo país, también conocido como riesgo soberano, es una medición que el banco JP Morgan construye para diferentes países, y refleja el diferencial de tasas de interés en dólares que los agentes de una determinada nación deben pagar para acceder a financiamiento del resto del mundo. La tasa de interés de referencia es la fijada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a 10 años.

El riesgo país es, entonces, una prima de riesgo asociada a las condiciones específicas de un determinado territorio, como por ejemplo la coyuntura política, el régimen macroeconómico, la seguridad jurídica, historial crediticio, etc.

Se relaciona inversamente con el precio de los bonos soberanos en dólares, y un riesgo país alto se asocia a una alta probabilidad de no pago por parte de la nación en cuestión.

El indicador se mide y reporta en puntos básicos (pb). Por ejemplo, por el solo hecho de estar radicada en un país cuyo riesgo soberano es de 500 pb, una empresa deberá pagar un 5% adicional de interés en caso de acceder a un préstamo del exterior.