El vacío después del Mundial: el desafío de volver a la rutina

Durante el Mundial, el fútbol ocupó un lugar que fue mucho más allá de los 90 minutos de juego. Los partidos modificaron rutinas, organizaron encuentros familiares y sociales, atravesaron conversaciones cotidianas y generaron una expectativa compartida que se sostuvo durante varias semanas.

Para muchos hinchas, especialmente en países donde la selección despierta una fuerte identificación emocional, la competencia se vivió con una intensidad que combinó ilusión, ansiedad, alegría, frustración y sentido de pertenencia. Ahora que ese ciclo terminó puede aparecer una sensación de vacío difícil de explicar.

El calendario que antes estaba marcado por partidos, análisis previos, cábalas, festejos y reuniones quedó de pronto sin ese estímulo central. Esa interrupción brusca puede generar tristeza, apatía, irritabilidad, cansancio o una especie de “bajón” emocional que, en la mayoría de los casos, es pasajero.

El Mundial no es solamente un evento deportivo: también funciona como una experiencia colectiva que ordena rutinas, conversaciones y expectativas. Por eso, cuando termina, algunas personas pueden sentir un vacío o una baja anímica que tiene que ver con el corte repentino de esa intensidad emocional.

Este fenómeno no debe interpretarse automáticamente como un problema. En muchos casos, se trata de una reacción esperable frente al final de una etapa cargada de estímulos. Durante esas semanas, muchas personas estuvieron pendientes de horarios, resultados, noticias, redes sociales y encuentros con otros.

Al finalizar el torneo, el cuerpo y la mente necesitan volver gradualmente a un ritmo más estable, con menos picos de emoción y menor exposición a estímulos constantes. Sin embargo, es importante diferenciar un bajón transitorio de un malestar que requiere mayor atención.

Si la tristeza se prolonga durante varias semanas, si aparecen alteraciones importantes del sueño, aislamiento, pérdida de interés por actividades habituales, dificultad para trabajar o estudiar, o una sensación persistente de angustia, puede ser recomendable realizar una consulta profesional.

La clave está en observar la duración, la intensidad y el impacto que ese estado tiene en la vida cotidiana. Sentirse desmotivado algunos días después de un evento tan movilizante puede ser esperable. Pero si esa sensación se sostiene, interfiere con la rutina o se acompaña de aislamiento, angustia marcada o cambios importantes en el sueño y el ánimo, es conveniente pedir orientación profesional.

Para atravesar mejor ese momento, los especialistas recomiendan recuperar de manera progresiva las rutinas previas, retomar actividades placenteras que no estén vinculadas exclusivamente al fútbol, cuidar los horarios de sueño, sostener encuentros sociales y evitar quedar atrapado en la repetición permanente de contenidos relacionados con la derrota o el final del torneo.

También puede ayudar a poner en palabras lo que se siente, compartirlo con otros y entender que las emociones intensas necesitan un tiempo de adaptación. Con el Mundial ya terminado, comprender este fenómeno permite acompañarlo con más herramientas y detectar cuándo una reacción esperable empieza a transformarse en una señal de alerta.