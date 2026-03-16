El dólar cayó y cedió otra vez debajo de los $1.400: a cuánto extendió la brecha con el techo de la banda

En una jornada marcada por la tranquilidad financiera, el dólar mayorista volvió a registrar una baja y recortó $4 para establecerse en los $1.396. Con un volumen operado de US$ 371 millones en el segmento de contado, la divisa se mantuvo $1 por debajo del cierre de febrero y extendió a $59, es decir un 4,1%, la baja experimentada en lo que va del 2026.

Esta dinámica descendente se explica por una oferta sostenida a pocas semanas del inicio de la temporada alta de liquidaciones del agro, sumado a los ingresos de divisas por colocaciones de deuda en el exterior y atractivas tasas de interés en pesos que desincentivan la dolarización.

Ante este escenario, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.632,48, lo que dejó al tipo de cambio oficial a $236,48 de ese límite superior. Esta brecha del 16,9% representa la mayor distancia desde el 3 de julio del año pasado, cuando había tocado el 17,2%.

En el segmento minorista, la tendencia también fue a la baja acompañando al mercado mayorista. El billete al público cedió $5 en el día, un 0,4%, para ofrecerse a $1.415 para la venta en la pizarra del Banco Nación, testeando mínimos desde finales de febrero y acumulando en el 2026 un retroceso de $65, lo que representa una caída del 4,4%.

Por su parte, en el mercado paralelo, el dólar blue mostró un leve rebote de $10, equivalente a un 0,7%, para ser negociado este lunes a $1.425 para la venta en las cuevas de la city porteña.

Qué dicen los analistas por la tendencia bajista del dólar

Frente a este panorama, los especialistas comenzaron a encender luces de alerta sobre el valor real de la moneda.

En contacto con Infobae, desde la firma Cohen Aliados Financieros indicaron en un reciente reporte que el riesgo país continúa sin ceder y se acerca a los 600 puntos básicos, pese a un BCRA que continúa comprando reservas. En este contexto, los expertos profundizaron sobre las implicancias de esta tendencia y añadieron: «Si se sostiene esta tendencia, podría profundizarse la caída del tipo de cambio real, que en lo que va del año acumula un retroceso de 7,6% y ya revirtió un 17% de la mejora alcanzada en septiembre del año pasado, deteriorando la competitividad y generando mayores presiones sobre el frente externo«.

En la misma sintonía, el analista económico Salvador Di Stefano vinculó este escenario con el contexto global y señaló: «Argentina en este contexto se ve beneficiada por la suba del petróleo y sus sustitutos, lo que alienta la suba de la soja y el maíz, alentando un mayor ingreso de divisas al país».

Sin embargo, alertó sobre los costos internos al explicar que de sostenerse el piso de los $1.400, habrá una compresión de márgenes donde las empresas tendrían que redoblar esfuerzos para incorporar tecnología y bajar costos unitarios.

Finalmente, desde Rava Bursátil, el analista Milo Farro recomendó cautela para las próximas jornadas y apuntó: «El miércoles 18 es el turno de la Reserva Federal y el mercado descuenta que los funcionarios opten por mantener la tasa de referencia en el rango actual».