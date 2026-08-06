Dólar hoy: ajustes en Banco Nación y cotización del MEP y CCL este jueves 6 de agosto 2026

El circuito cambiario argentino cierra sus operaciones, este jueves 6 de agosto 2026, mostrando un ligero reacomodamiento en los paneles minoristas e institucionales.

De acuerdo con los informes estadísticos diarios provistos por el Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas internacionales, que recientemente superó el umbral de los 50.000 millones de dólares, y la fluidez en el esquema de liquidación de exportaciones proveen el margen necesario para sostener la estabilidad cambiaria general.

En este entorno de previsibilidad financiera, el dólar oficial comanda la pauta de costos para las transacciones formales, mientras que los activos financieros negociados mediante el dólar MEP y el dólar CCL cierran la jornada operando con brechas contenidas respecto a la pizarra del Banco Nación.

Banco Nación jueves 6 de agosto 2026: valor del dólar oficial y dólar tarjeta hoy

Piso de compra y venta minorista BNA : la divisa norteamericana se comercializa en $1.470,00 para la compra y asciende a $1.520,00 para la venta .

: la divisa norteamericana se comercializa en y asciende a . Parámetro del dólar tarjeta : la variante destinada a consumos turísticos y contratación de servicios en el exterior se posiciona unificada en $1.976,00 , incorporando el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento del impuesto PAIS.

: la variante destinada a consumos turísticos y contratación de servicios en el exterior se posiciona unificada en , incorporando el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento del impuesto PAIS. Segmento mayorista interbancario: muestra una cotización comercial de referencia de $1.488,00, acompañando el esquema de deslizamiento administrado.

Según los criterios de información del Banco Nación (BNA), este ajuste en el dólar oficial abastece de previsibilidad a las operaciones de comercio exterior, ofreciendo un marco regulado para la cancelación de compromisos de importación.

Tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en la City: jueves 6 de agosto 2026

Evolución del dólar MEP (Bolsa) : cierra la jornada operando en la zona de los $1.520 , registrando una paridad casi absoluta con el mercado minorista tradicional.

: cierra la jornada operando en la zona de los , registrando una paridad casi absoluta con el mercado minorista tradicional. Desempeño del dólar CCL (Contado con Liquidación) : se negocia en el ámbito corporativo a $1.560 , afianzándose como la herramienta regulada para el giro de divisas a cuentas del exterior.

: se negocia en el ámbito corporativo a , afianzándose como la herramienta regulada para el giro de divisas a cuentas del exterior. Comportamiento del dólar blue (Informal): muestra una tendencia calma en los operadores de la City, ubicándose en $1.510,00 para la compra y $1.530,00 para la venta.

El movimiento alineado, que exhiben tanto el dólar MEP como el dólar CCL, confirma la solidez de la liquidez en pesos a comienzos de agosto 2026.

Dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la economía de la Patagonia

En la Patagonia, la estabilidad del esquema cambiario se traduce en un insumo clave para brindar certidumbre a la planificación de los bloques productivos.

Jueves 6 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial cierra su actividad en el Banco Provincia a:

$1.460 para la compra.

$1.530 para la venta.

Jueves 6 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se obtenía a:

$1.470 para la compra.

$1.520 para la venta.

Análisis de agosto 2026: la solidez de reservas que blinda al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis sobre la coyuntura que estamos trabajando refleja que la calma observada en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a la consolidación del frente externo.

Los analistas del sector financiero coinciden en que el aumento en las reservas líquidas del BCRA, sumado a la absorción constante de liquidez mediante títulos del Tesoro, redujo los incentivos para la cobertura especulativa de corto plazo.

Esta disciplina monetaria otorga previsibilidad al mercado secundario, garantizando que el inicio del segundo semestre transcurra libre de sobre saltos en las cotizaciones implícitas.