Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este martes 21 de julio 2026

La plaza cambiaría argentina da comienzo a sus operaciones, este martes 21 de julio 2026, afirmando la pauta de previsibilidad que impera en los principales mostradores de la City porteña. De acuerdo con las publicaciones estadísticas del Banco Central (BCRA), la sostenida dinámica de absorción de pesos y las compras netas de divisas en el mercado mayorista aportan el respaldo necesario para evitar distorsiones en las expectativas de liquidez.

En este marco de estabilidad monetaria, el dólar oficial comanda el esquema general de costos y servicios de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y del dólar CCL inician la jornada mostrando una bajísima dispersión de precios.

Pizarras del Banco Nación: así cotiza el dólar oficial y el dólar tarjeta este martes 21 de julio 2026

Operatoria Minorista Precio de Compra Precio de Venta Dólar Oficial BNA $1.450,00 $1.500,00 Dólar Tarjeta (Consumos exterior) — $1.950,00 Dólar Mayorista (Comercial) — $1.481,00

Los informes de transparencia del Banco Nación (BNA) confirman que el dólar oficial minorista sostiene el sendero de microajustes pautados por la autoridad monetaria, proveyendo un marco de previsibilidad clave a los sectores importadores.

En simultáneo, el dólar tarjeta opera unificado adicionando la percepción a cuenta de Ganancias, libre de la carga impositiva del extinto Impuesto PAIS.

Radiografía de los financieros: la marcha del dólar MEP y el dólar CCL este martes 21 de julio 2026

Dólar MEP (dólar bolsa) : inicia la rueda financiera cotizando a $1.515 para la venta, consolidando un comportamiento de meseta que transmite tranquilidad a los pequeños ahorristas.

: inicia la rueda financiera cotizando a $1.515 para la venta, consolidando un comportamiento de meseta que transmite tranquilidad a los pequeños ahorristas. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se negocia en el circuito corporativo a $1.575, manteniéndose firmemente como la vía institucional preferida para canalizar compromisos financieros con el exterior.

: se negocia en el circuito corporativo a $1.575, manteniéndose firmemente como la vía institucional preferida para canalizar compromisos financieros con el exterior. Dólar Blue (mercado informal): abre la jornada en la City porteña en torno a $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, conservando una brecha que no supera el 3% con respecto al segmento bursátil.

La paridad coordinada, que registran tanto el dólar MEP como el dólar CCL, refleja la nula presión especulativa que enfrenta el sistema en este tramo central del mes de julio 2026.

Análisis de quincena: tres factores que blindan la paz del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis técnico sobre el comportamiento que vienen mostrando el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en este tramo de julio 2026 expone la efectividad del esquema de agregados monetarios.

Los analistas de la City coinciden en tres puntos fundamentales: la estricta política de cero emisión sin respaldo del BCRA, el sostenido interés por instrumentos de deuda del Tesoro en pesos y la previsible liquidación de divisas del sector exportador.

Este trípode de contención ha esterilizado el sobrante de moneda local, desarticulando los incentivos para la cobertura especulativa en los mercados financieros paralelos.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: certidumbre en la Patagonia este martes 21 de julio 2026

En la Patagonia, el ordenamiento de las variables cambiarias opera como un insumo estratégico indispensable para brindar sustentabilidad a las decisiones de inversión del empresariado local.