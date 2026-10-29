Luis Caputo y baja de impuestos al sector privado: «Apuntamos que para 2031 hayamos devuelto USD 500.000 millones»

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante un discurso en Santa Fé en la apertura de la Ronda de negocios RIGI aseguró que el Gobierno nacional tiene como meta devolver al sector privado unos USD 500.000 millones para 2031 y además mencionó la generación de puestos de trabajo.

En la jornada también expuso el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien se refirió a la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y su paso por Argentina.

Luis Caputo sobre la baja de impuestos

Caputo expuso medidas que marcó como necesarias para para reducir el costo argentino. Entre ellas, bajar impuestos, eliminar regulaciones y abaratar el financiamiento.

Aseguró que el Gobierno de Milei ya redujo impuestos por el equivalente a tres puntos del PBI. “Ya le devolvimos más de USD 100.000 millones al sector privado y apuntamos a que para 2031 hayamos devuelto al sector privado un total de USD 500.000 millones”, estimó.

RIGI e inversiones: qué dijo Luis Caputo

Desde Rosario, el titular de Hacienda dijo que el objetivo de la jornada de este jueves es vincular a los proveedores con los proyectos de inversión. “Tenemos más de 2.500 pymes exportadoras inscriptas, 2.100 reuniones organizadas y 50 rondas. Es un evento totalmente federal, con la participación de empresas de prácticamente todas las provincias, incluida Buenos Aires que no adhirió al RIGI. Tenemos que seguir por este camino”, señaló

Caputo mencionó la llegada de inversiones y las calculó en USD 210.000 millones. Las vinculó a el liderazgo del presidente Javier Milei, la estabilidad económica, el RIGI y la previsibilidad, consignó Infobae.

«Hubo momentos puntuales de nuestra historia en los que vimos cierta estabilidad, pero nunca duraron porque no existía la convicción política de sostener el orden macroeconómico. En algunos casos, ese orden aparecía después de una crisis, cuando el mercado hacía el ajuste y destruía salarios, jubilaciones y crecimiento. A partir de ahí, siempre había cuatro o cinco años de rebote. Pero, si no existe la convicción política de buscar y mantener ese orden por las razones correctas, se pierde rápidamente«, expuso Milei.

Sobre el RIGI precisó que se presentaron 48 proyectos por cerca de USD 210.000 millones, de los cuales 30 fueron aprobados, por un monto aproximado de USD 80.000 millones.

«Estas inversiones garantizan que Argentina no va a tener problemas con el tipo de cambio. En Argentina no faltaban dólares, sino que se castigaba a los sectores donde tenemos mayor ventaja comparativa», sostuvo.