El dólar subió y cerró en un nuevo récord nominal este martes 28: qué pasa con las brechas cambiarias

El mercado de cambios cerró la jornada de este miércoles 28 de octubre con una marcada tendencia alcista que llevó al dólar mayorista a quebrar un nuevo máximo histórico. Con un incremento de $4 en su cotización, la divisa se acomodó al alza bajo la influencia de la depreciación del real en Brasil y de un significativo volumen de negocios. Al mismo tiempo, las opciones financieras y el mercado minorista mostraron leves reacomodamientos, entre los que se destacó una caída de $10 en la cotización del dólar blue.

En paralelo, las brechas cambiarias se ubicaron en niveles acotados frente a los promedios históricos de la actual gestión. Esta dinámica se concreta en un escenario donde el Banco Central interrumpió su prolongada racha de compras de divisas para priorizar el espacio a la demanda privada en busca de cobertura. Asimismo, el panorama financiero interno recibió el impulso del reciente acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pacto que allana el camino para un desembolso de US$ 900 millones a principios de diciembre.

En el plano internacional, el mercado asimiló la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) de mantener intactas sus tasas de interés en la búsqueda por retornar al objetivo inflacionario anual.

El mercado cambiario y las cotizaciones al cierre de este miércoles

El dólar mayorista revirtió su tendencia bajista inicial y anotó una suba de $4, equivalente a un 0,3%, para finalizar la jornada en $1.542, marca que consolidó un nuevo máximo nominal histórico.

Dólar mayorista Cierres diarios, en pesos por dólar $1.542 +0,26% Intradiario 1M 3M 6M En 2026 1 año 1.400 1.450 1.500 1.550 Fuente: Rava Bursátil, tipo de cambio de referencia BCRA (Com. A 3500). Último dato: 28/10/2026.

En el transcurso de octubre, el tipo de cambio oficial exhibió un alza acumulada de $25, cifra que representa un 1,6%, una suba acotada pero próxima a la inflación mensual. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en $1.948,85, límite que dejó al dólar mayorista a $406,85, es decir, a un 26,4% de ese tope teórico para la flotación administrada.

En cuanto al volumen de negocios, la plaza recuperó dinamismo con operaciones por US$ 628,4 millones en el segmento de contado, un caudal que superó en unos US$ 200 millones a la rueda del martes, la cual había registrado US$ 430 millones, de acuerdo al análisis de Ámbito Financiero.

Al término de este miércoles 28 de octubre de 2026, las distintas cotizaciones arrojaron los siguientes valores de cierre:

Cotización del dólar Precio de venta y variación porcentual Tipo Valor % Día % Mes % Año Oficial $1.560,00 0,0 +1,3 +5,4 Mayorista $1.542,00 +0,3 +1,6 +5,8 MEP $1.571,14 +0,5 +1,9 +6,1 CCL $1.660,30 +0,2 +2,5 +8,9 Cripto $1.674,71 +0,3 +2,7 +8,6 Tarjeta $2.028,00 0,0 +1,3 +5,4

Las brechas cambiarias y la postura del Banco Central

Respecto a las brechas cambiarias, los indicadores al cierre del miércoles que reportaron Rava Bursatil marcaron un 0,60% para la relación Oficial-MEP, un 6,30% para Oficial-CCL y un 5,70% para MEP-CCL. En las jornadas previas del lunes y martes, con un volumen operado en el mayorista de US$ 717 millones, la brecha entre el dólar MEP y el CCL se había ubicado en 6,95% al cierre, una cifra muy por encima del promedio del 2,30% correspondiente a la actual gestión, aunque distante del máximo del 23,30% alcanzado en octubre de 2023. Para esa fecha, el CCL subió un 2% con un acumulado del 10% en el año, mientras que el MEP subió un 0,8% con un 3% anual.

En el plano de las reservas, el BCRA cortó su racha como comprador de divisas al operar sin intervenir en reservas. Desde el lunes, la autoridad monetaria no realiza compras netas, en un contexto donde el Tesoro habría recomprado parte de los dólares vendidos a principios de semana tras comercializar US$ 100 millones para contener la volatilidad.

Las reservas brutas cerraron este miércoles en US$ 50.601 millones, con un aumento de US$ 21 millones respecto al lunes.

El riesgo país se posicionó por encima de los 760 puntos básicos. En relación con los títulos públicos, el bono AO27 ofrece un rendimiento del 10% en dólares CCL, por lo que saca provecho de la brecha cambiaria. Mientras los bonos con vencimiento anterior a las elecciones de 2027 rinden poco, aquellos pautados a partir de 2028 elevan sus rendimientos al 10%, 12% o 13%. Sobre esta dinámica, el economista Gustavo Ber definió en Infobae que el dólar mayorista muestra un respiro en torno a los $1.540 tras el último deslizamiento, y consideró que ante una mayor demanda privada, los días sin compras del BCRA buscan dar más espacio a la cobertura.

"Resulta positivo que las tasas continúen calmas, y posiblemente la licitación de deuda vuelva a encontrar suficiente interés como para alcanzar una renovación del 100% y seguir alargando los plazos", analizó Ber.

Licitación del Tesoro, acuerdo con el FMI y economía doméstica

El Tesoro nacional llevó adelante una licitación de deuda de corto plazo con el objetivo de renovar vencimientos por 10,9 billones de pesos. Desde Max Capital anticiparon una tasa de refinanciamiento cercana al 100% con la demanda concentrada en la Letra Capitalizable (Lecap) de febrero, y estimaron que, dado el abultado monto, el Gobierno podría ofrecer algo de premio respecto a las tasas de mercado en algunos instrumentos.

En el ámbito internacional, el director de Inversiones de Wise Capital, Ignacio Morales, subrayó a Infobae que tras certificar el cumplimiento de las metas fijadas, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional oficializó el entendimiento con las autoridades argentinas. Esto habilita la remisión del expediente al Directorio Ejecutivo para aprobar un giro de divisas previsto para inicios de diciembre que permitiría acceder a un desembolso de alrededor de US$ 900 millones.

Morales detalló que el organismo multilateral resaltó el impacto de la disciplina macroeconómica y el esquema de reformas en la contención inflacionaria y el fortalecimiento de las cuentas externas, además de destacar que la acumulación de reservas netas sobrepasó en cerca de US$ 4.000 millones la pauta acordada al cierre del primer semestre. No obstante, los analistas de Max Capital advirtieron que la brecha entre las ventas de soja y los niveles de años anteriores se mantiene en su punto más amplio del año.

Sobre la economía local, Vector Investments describió una imagen de fuertes contrastes: mientras la producción de petróleo alcanzó un nuevo récord y el sector energético acumuló un superávit significativo, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a retroceder. En paralelo, Delphos Investment alertó que el país transita con indicadores débiles internos que hacen temer una recesión técnica en el tercer trimestre, sumado a las tensiones geopolíticas globales y al Banco Central que mantiene la sumatoria de dólares para sus reservas. Ante el diferencial acotado entre tasas reales en pesos y dólares, la volatilidad electoral y los fundamentos favorables para emergentes, la firma consideró prudente comenzar a dolarizar parte de la cartera.

El efecto Brasil y la política de la Reserva Federal

La cotización del peso operó asociada a la suerte del real brasileño tras las elecciones que ratificaron a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. Tras un desplome inicial el lunes, cuando el real se depreció cerca de un 9%, la moneda brasileña mostró una recuperación parcial el martes y el dólar retrocedió hasta los 5,35 reales. Para este miércoles, el dólar en Brasil subió tres centavos o un 0,6%, y alcanzó los 5,38 reales por unidad. Mientras que el lunes el dólar subió en ambas plazas y el martes la divisa cedió en ambos mercados, estas dinámicas similares responden a la relevante relación comercial entre las dos economías más grandes de Sudamérica. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtieron que este movimiento resulta relevante porque el país vecino representa el 27,7% del tipo de cambio real multilateral, por lo que una depreciación sostenida podría deteriorar la competitividad de los productos argentinos.

El contexto macroeconómico de Brasil expone que la deuda bruta del Gobierno general alcanzó casi el 83% del PBI en agosto, con un pago de intereses que absorbe cerca del 9% del PBI. No obstante, el país tiene más de US$ 370.000 millones en reservas internacionales, y su ministro de Finanzas declaró que presentarán una propuesta para fijar la meta fiscal en el punto medio del rango y que el Banco Central intervendrá en el mercado de divisas si fuera necesario.

En el ámbito estadounidense, la Reserva Federal (Fed) decidió tras el cierre de los mercados mantener las tasas de interés en el rango del 3,75% al 4%, en línea con las expectativas del mercado, aunque dos de los diez votos mostraron disidencia y bregaron por subir los tipos. La entidad aseguró en su comunicado la necesidad de buscar un "retorno oportuno" al objetivo de inflación anual del 2%.