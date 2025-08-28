El Gobierno confirmó el pago de un «bono extraordinario» para jubilados y pensionados en septiembre: ¿de cuánto será?

Con la publicación del Boletín Oficial, el Gobierno informó que los jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas cobrarán un bono «extraordinario y previsional» en septiembre. Tras el veto al aumento jubilatorio de Javier Milei, ¿de cuánto será el extra?.

El Decreto 613/2025 lleva las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, y dispone que el bono se abonará en septiembre de 2025 a quienes perciban haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La decisión se fundamenta, según el documento, en la necesidad de «mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra».

El Gobierno alega entre sus argumento que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

De cuánto será el bono que cobrarán los jubilados y pensionados

El bono que oficializó el Gobierno será el mismo que los meses anteriores, es decir de $70.000 para quienes perciban un monto igual o menor al haber mínimo previsional garantizado, conforme al artículo 125 de la Ley 24.241.

Explicaron que para quienes superen ese monto, el plus será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el haber mínimo más el monto máximo del bono, según lo dispuesto en los artículos 3° y 4° del decreto.

Además, recordaron que este adicional tiene carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento ni computable para ningún otro concepto.

La confirmación del bono llega luego de que el oficialismo lograra sostener el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. La legislación proponía aumentar en un 7,2% todas las jubilaciones y pensiones, y un incremento en el bono a $110 mil, pero la oposición no logró alcanzar los votos para rechazar el veto.

De esta manera se espera que la jubilación mínima mensual en septiembre sea de $320.277,18 y a este monto se le sumaría el plus de $70 mil, por lo que en total el haber mínimo se ubicaría en los $390.277,18.

