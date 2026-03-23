El Gobierno enfrenta una semana clave: vencimientos por $8 billones y un nuevo test para captar dólares

El equipo económico liderado por Luis Caputo entra en una de las semanas más exigentes del primer trimestre. La Secretaría de Finanzas debe resolver el vencimiento de casi 8 billones de deuda en pesos y, simultáneamente, salir al mercado local en busca de US$250 millones adicionales para blindar los pagos de la deuda externa previstos para julio.

La estrategia oficial se apoya en la liquidez actual de los bancos y en el buen precedente de las últimas licitaciones. El desafío no es solo el monto, sino la señal que el Gobierno enviará al mercado respecto a las tasas de interés, en un contexto donde el Palacio de Hacienda busca estirar los plazos de vencimiento y reducir el costo del financiamiento.

El cronograma de los $8 billones

La mayor concentración de compromisos se dará el martes 31 de marzo. Según los datos oficiales, el Tesoro debe afrontar vencimientos de capital e intereses de varios instrumentos, donde se destacan el bono TXZM6 (con un peso de $7,8 billones) y el PARP.

Para cumplir con estas obligaciones, el Gobierno cuenta con un «colchón» de depósitos en moneda nacional en el Banco Central de aproximadamente $5,1 billones. Sin embargo, la clave estará en el nivel de rollover (renovación de deuda) que logre alcanzar. En la operación anterior, Finanzas logró renovar el 108% de los vencimientos, lo que permitió no solo cubrir los pagos sino también absorber pesos excedentes del sistema.

La caza de dólares en el mercado local

A la par de la deuda en pesos, esta semana se realizará la tercera colocación del BONAR 2027. El objetivo es captar US$250 millones de inversores locales, una pieza fundamental del rompecabezas de Caputo para cubrir los USD 9.000 millones que vencen entre julio de este año y julio de 2027.

Esta vía de financiamiento doméstico se volvió prioritaria luego de que el Ministro confirmara que la Argentina no buscará fondos en los mercados internacionales debido al alto costo que impone el Riesgo País. «Optamos por alternativas más baratas, como el uso de recursos propios y el desarrollo del mercado local», explicó Caputo recientemente.

El ojo en las reservas y el «Plan B»

A pesar del optimismo oficial por la baja de tasas en las licitaciones previas, existe un dato que el mercado observa con atención: la caída de los depósitos del Tesoro en moneda extranjera durante marzo, que pasaron de unos US$537 millones a fines de febrero a cerca de US$237 millones en la actualidad.

Para cubrir los vencimientos más grandes, Caputo asegura tener identificado un mecanismo de financiamiento adicional que aún no ha sido revelado en detalle. El éxito de la licitación de esta semana será el termómetro para medir si la demanda privada sigue acompañando el programa financiero o si el Gobierno deberá convalidar una suba de tasas para asegurar la adhesión de los bancos.

Con información de Ámbito Financiero y Infobae.