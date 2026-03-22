Giro de Luis Caputo: el Gobierno se financia con dólares locales y desiste del mercado externo

“Al mercado no se le discute, se le entiende”, repiten en Wall Street. Bajo esa premisa, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio de baja la estrategia de regresar a los mercados internacionales en 2026.

La volatilidad por la guerra y un riesgo país que se resiste a perforar los 600 puntos —pese al superávit y las compras del BCRA— obligaron a un cambio de timón: el financiamiento ahora será 100% doméstico.

El Gobierno cuenta con un as bajo la manga, según el economista Pablo Wende: el nivel récord de depósitos en dólares, que ya roza los USD 39.000 millones. Este colchón de liquidez permite al Tesoro captar divisas a tasas bajísimas (cercanas al 2% anual o incluso cero) para cubrir compromisos inmediatos.

El objetivo es emitir USD 2.000 millones en Bonar 2027 para el vencimiento de julio. Mientras el mercado externo exigiría tasas de dos dígitos, el fondeo local resulta sustancialmente más barato, asegurando la oferta de dólares para los próximos meses.

Economía en «K»: ganadores y perdedores en el segundo trimestre del 2026

El segundo trimestre es visto como el punto de inflexión para que la mejora macro llegue a «la calle». Sin embargo, el INDEC refleja una actividad a dos velocidades:

Los que suben: El Agro (+16%), Intermediación Financiera (+17%) y Pesca (+10%).

El Agro (+16%), Intermediación Financiera (+17%) y Pesca (+10%). Los que caen: La Industria manufacturera (-5%) y el Comercio (-2,2%).

Esta disparidad explica por qué, aunque el PBI agregado creció 4,5% el año pasado, la percepción social sigue marcada por la pérdida de empleo en sectores industriales y la construcción.

El equipo económico apuesta a que la estabilidad cambiaria y el índice mayorista (que subió solo 1% en febrero) consoliden la baja de precios, indica el analisis de Pablo Wende.

Fernando Marull estima un 3% para marzo y una caída por debajo del 2,5% en abril. Sin embargo, el principal «cisne negro» es el crudo. Si el conflicto con Irán escala, la presión sobre los surtidores —donde YPF ya puso un tope del 10%— podría comprometer las metas de inflación.

A pesar de la disciplina fiscal, el mercado mantiene la cautela. El recuerdo de crisis anteriores y la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales del próximo año le ponen un techo a los bonos. Argentina se encarece en dólares (apreciación del 10% anual), un fenómeno que, según analistas, deberá corregirse con más desinflación o un ajuste cambiario futuro.