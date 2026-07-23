Empleados de comercio: aumento salarial del 5,7% en tres tramos y cómo queda el sueldo mínimo en julio

El incremento total del 5,7% se abonará en tres tramos del 1,9% cada uno.

Las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordaron una nueva revisión paritaria que establece un incremento salarial del 5,7%, además de una asignación extraordinaria por única vez y la prórroga de la incorporación de una suma fija no remunerativa a las escalas básicas.

El acuerdo fue firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y FAECYS, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El aumento se calculará sobre los valores de las remuneraciones básicas correspondientes a junio de 2026, junto con las sumas no remunerativas vigentes a ese momento.

Cómo se aplicará el aumento

El incremento total del 5,7% se abonará en tres tramos del 1,9% cada uno:

Julio de 2026: 1,9%.

1,9%. Agosto de 2026: 1,9%.

1,9%. Septiembre de 2026: 1,9%.

Las partes acordaron volver a reunirse en octubre para analizar la evolución de la situación económica.

Qué pasa con la suma fija de $120.000

El acuerdo también prorrogó la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a las escalas básicas convencionales.

La incorporación se realizará en seis cuotas de $20.000:

Diciembre de 2026.

Enero de 2027.

Febrero de 2027.

Marzo de 2027.

Abril de 2027.

Mayo de 2027.

Asignación extraordinaria de $50.000

Además, los empleados de comercio recibirán una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por un total de $50.000.

El pago se dividirá en dos cuotas:

$25.000 con el sueldo de julio de 2026.

$25.000 con el sueldo de agosto de 2026.

El acuerdo tiene vigencia desde el 1° de julio de 2026.

Cuánto cobrará un empleado de comercio en julio

La categoría más baja del convenio, Maestranza A, tenía en junio un básico de $1.113.585, al que se sumaba la suma fija no remunerativa de $120.000. De esta manera, el total alcanzaba los $1.233.585.

Con la aplicación del primer tramo del aumento, del 1,9%, el monto pasa a $1.257.023.

A esa cifra se le suman los $25.000 correspondientes a la primera cuota de la asignación extraordinaria.

De esta manera, el salario total de referencia para la categoría Maestranza A en julio de 2026 ascendería a $1.282.023.

De todos modos, resta esperar la publicación de las escalas salariales oficiales para confirmar los montos definitivos.