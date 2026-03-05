El Banco Central publica el REM de febrero 2026: expectativas por inflación, dólar y otras proyecciones económicas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difunde este jueves los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El informe cuenta con las proyecciones de los principales analistas del mercado con respecto al dólar y la inflación del mes de febrero.

Expectativas por inflación, dólar y otras proyecciones económicas

El nuevo informe se produce en base a proyecciones del BCRA y es generado a partir de una encuesta realizada a analistas económicos de país y del extranjero. El mismo se realiza durante los últimos tres días hábiles de cada mes y se publica antes del informe oficial del Indec, con el fin de revelar las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés y el tipo de cambio nominal.

El informe también es una forma de pronosticar el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF).

El mes pasado también se compartió la proyección de enero 2026 y el informe anticipaba una inflación de 2,4%, un aumento de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) contra el REM previo, y una inflación núcleo también del 2,4% (+0,3 p.p.).__IP__

Finalmente, el IPC del primer mes se aceleró al 2,9% según el Indec y alcanzó el quinto mes en alza.