El mercado reacciona a la reciente intervención de Estados Unidos: variaciones en las acciones y los bonos

El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado con la compra de pesos para contener la tensión cambiaria. Como resultado las acciones y los bonos argentinos mostraron durante las primeras horas de este viernes algunas variaciones, aunque resaltaron que fueron mínimas.

Según los datos informados por el sitio Infobae, antes del mediodía el dólar mayorista estaba siendo operado a $1.437, con un incremento de 30 pesos o 2,1%. A su vez, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó un 0,4% en pesos, a 1.940.000 puntos, mientras que los bonos soberanos exhiben un desempeño mixto.

Los títulos Globales promediaban una caída del 0,7%, con un riesgo país medido por JP Morgan que se mantuvo cerca de los 1.000 puntos básicos.

Hasta el momento, la plaza bursátil de Buenos Aires opera en alza por compras de cobertura ante la debilidad del peso.

Los operadores estimaron que en la víspera el Tesoro norteamericano compró pesos en un rango equivalente de 120 a 160 millones de dólares. En este sentido aseguraron que la intervención fue útil para descomprimir las presiones del mercado.

Con información de Infobae

Bessent confirmó la compra de pesos para «estabilizar» a la Argentina

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su cartera llevó a cabo otra compra de pesos en el «Blue Chip Swap» y en los mercados spot con el fin de brindar apoyo a la Argentina.

Bessent reiteró: «Estados Unidos apoya a Argentina». Luego confirmó que el jueves el Tesoro realizó otra transacción en el mercado cambiario y aseguró: «El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande».

Finalmente el funcionario estadounidense resaltó que el Tesoro «está monitoreando todos los mercados» y tienen «la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina».