El Merval rebota, pero caen los bonos y el riesgo país se acerca a los 550 puntos

El S&P Merval rebota, pero los bonos soberanos caen en Nueva York y el riesgo país se ubica cerca de los 550 puntos básicos. Todo, en una semana marcada por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente que generó enorme volatilidad en las bolsas del mundo.

Repunta el Merval, pero bajan bonos y sube el riesgo país

En Wall Street, los títulos argentinos caen en su totalidad, liderados por el Global 2046 (-0,8%). A esta le siguen otros todos Globales largos, el Global 2041 (-0,8%) y el Global 2038 (-0,7%). En ese contexto, el riesgo país se posiciona en torno a los 567 puntos básicos.

En tanto, los ADRs argentinos anotan casi una mayoría de bajas lideradas por Banco Macro (-3,7%), Central Puerto (-3,6%) y Cresud (-3,2%). En contraste, YPF sube un 3%.

A nivel local, el S&P Merval avanza 1,5% a los 2.609.507,3700 puntos en pesos, pero su contraparte en dólares lo hace 0,9% hasta los 1.767,89 puntos.

Las acciones operan con mayoría de subas, con YPF (+3,9%) y Aluar (+3,6%) a la cabeza. Por el otro lado, Bolsas y Mercados Argentinos pierde 1,6%.

