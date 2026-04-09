Vaca Muerta: la Legislatura de Neuquén declaró de interés el congreso de Seguridad Laboral de la mutual de Petroleros

La Legislatura de Neuquén declaró de interés el «2° Congreso de Seguridad e Higiene de la Cuenca Neuquina 2026». El proyecto, impulsado por el bloque del MPN, fundamenta que la seguridad y la higiene son «dimensiones esenciales» para la protección de la salud de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales.

El encuentro se desarrollará en el salón auditorio del edificio MEOPP de la ciudad de Neuquén, en el marco del Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esta edición busca dar continuidad institucional al espacio iniciado en 2025, promoviendo la articulación entre el sector público, el privado y el ámbito académico.

Foco en Tecnología y Prevención 4.0

La agenda técnica prevista para este año aborda temas de marcada actualidad y utilidad práctica para el sector productivo. Entre los ejes principales se destacan:

Cultura preventiva : basada en el desempeño humano y la gestión de la fuerza laboral.



: basada en el desempeño humano y la gestión de la fuerza laboral. Transformación digital : abordaje de la «Prevención 4.0» y la digitalización de la gestión de riesgos.



: abordaje de la «Prevención 4.0» y la digitalización de la gestión de riesgos. Seguridad de procesos : talleres específicos y gestión de riesgos en proyectos de gran escala.



: talleres específicos y gestión de riesgos en proyectos de gran escala. Salud laboral: análisis de riesgos psicosociales y tendencias regulatorias.

Actualización técnica de carácter gratuito

Un aspecto relevante de la propuesta es su carácter libre y gratuito, lo que favorece el acceso de profesionales, estudiantes de medicina laboral y trabajadores a instancias de formación de alto nivel. Según los fundamentos del proyecto, la actualización permanente en esta materia adquiere una relevancia particular en el contexto del desarrollo de la Cuenca Neuquina.

El congreso contará con la participación de especialistas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la Secretaría de Trabajo de Neuquén, la Secretaría de Trabajo de Río Negro y referentes vinculados al sector del Oil & Gas.