El pan subió un 12% en gran parte del país: cómo quedaron los precios en Buenos Aires y en el norte de la Patagonia

Desde el Centro de Industriales Panaderos (Cipan) indicaron que desde este lunes hubo un 12% de aumento en las panaderías. Marcaron que la anterior suba de precios fue en abril pasado. Señalaron que en Neuquén y Río Negro hubo un incremento similar.

Escuchá a Martín Pinto, en Río Negro Radio:

Suba del precio del pan: advirtieron del sector el incremento para su producción

«El pan es un alimento esencial pero ya el costo de producción nos superó ampliamente, es insostenible«, dijo Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y directivo de Cipan.

En diálogo con Ya es Tiempo remarcó que subieron el precio de la luz, gas y las materias primas. «Ahora hay un condimento nuevo y es que los alquileres se renuevan o actualizan por mes o bimestral», sumó sobre el panorama que ven en algunos puntos de Buenos Aires.

Señaló que en los últimos meses cerraron varias panaderías, en gran parte, por los costos que se venían absorbiendo. También cuestionó las cifras de inflación que difunde el Indec. «Parece que hay dos países diferentes. El del Indec y el nuestro», sostuvo Pinto.

Graficó el aumento de los costos de las materias primas comparando que el 10 de diciembre de 2023 la bolsa de harina estaba entre 2300 y 2500 pesos, y hoy está entre 16 y 22 mil pesos. Además que subió un 3000% los servicios de luz y gas.

Subrayó que el panorama que atraviesa el sector es complejo. «Desde 2015 se vienen sufriendo cachetazos tras cachetazos», indicó. Comentó que hubo antes algunos acompañamientos de parte de la Secretaria de Comercio pero «desde el 10 de diciembre de 2024 dejó de pasar» y «nos dijeron que querían un mercado competitivo».

Cómo quedó el precio del pan en Buenos Aires y en la Patagonia luego del aumento

El referente del Centro de Industriales Panaderos dio un panorama de cómo quedaron los valores con el aumento que se aplicó esta semana. Con la actualización de precios, el kilo de pan tiene un «mínimo sugerido» de 2.800 pesos en barrios y de entre 3.000 y 3.300 pesos en zonas céntricas de Buenos Aires, variando según los costos de producción.

En tanto, dijo que en Neuquén y Río Negro si bien varía el mínimo sugerido es entre 3000 y 3200 pesos.

Sumó que uno de los puntos con valor más altos del pan es en CABA con valores de hasta 4500 pesos, empujado en otras cosas por el costo de los alquileres.