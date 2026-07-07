Luis Caputo relativizó la suba del dólar y respondió a las críticas por el atraso cambiario

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la suba en la cotización del dólar oficial que ya superó el techo de $1.500 y le restó importancia al expresar: «Si en $1400 te van a militar atraso cambiario, no te pueden militar preocupación en $1500″.

Luis Caputo sobre el dólar

La cotización del dólar en las pizarras del Banco Nación finalizó el lunes en $1.510 y en este sentido, el titular del Palacio de Hacienda, en diálogo con LN+, afirmó: «Cuando mirás el comportamiento del dólar en el mundo, fue esencialmente lo que pasó con las diferentes monedas con respecto al dólar en el resto del mundo». Tras esto agregó que «el peso argentinos replicó el comportamiento que tuvieron el resto de las monedas».

En ese sentido, Caputo ironizó sobre quienes interpretar el nuevo precio de referencia del dólar oficial como algo malo y comentó: «Si en $1400 te van a militar atraso cambiario, no te pueden militar preocupación en $1500«.

Además, consideró que el escándalo con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, no afectó la economía:»Si vos mirás el caso Adorni se combinó con un shock externo muy brutal que fue la guerra, y así y todo en pleno caso Adorni y guerra tocamos el mínimo en riesgo país, el Banco Central estaba comprando dólares, la inflación para abajo, entonces cuando miro los datos, realmente no parecía estar afectando», dijo.

Sin embargo, el ministro reconoció que en parte la polémica en torno al exfuncionario «tapó un poco todas las buenas noticias económicas que hubo».

Luis Caputo sobre la inflación, consumo y la expectativa para 2027

Caputo remarcó que la expectativa está puesta en que el índice de inflación continúe a la baja y que el indicador de junio, que se conocerá la próxima semana, se ubique entre el 1,8% y el 1,9%. De igual manera aseguró: «La gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir bajando«.

El funcionario, por otra parte, desestimó las versiones que hablan de una caída en el consumo y señaló que «la realidad es que está cambiando mucho la forma de consumir». En este sentido, remarcó: «El dato real es el del producto y ese dato dice que es récord».

De cara al próximo año que será electoral, el ministro también minimizó las posibilidades de un cimbronazo que afecte los planes en el último tramo del mandato de Javier Milei y señaló que en el Gobierno hay tranquilidad al respecto.

Con información de Clarín