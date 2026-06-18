El plan de Wall Street para sacar a la Argentina del aislamiento financiero: el informe clave de Morgan Stanley

Wall Street define el futuro financiero del país: se espera un informe clave que podría sacar a la Argentina del aislamiento. (Foto: gentileza)

El mercado financiero internacional tiene los ojos puestos en la Argentina. Este jueves 18 de junio, la organización norteamericana Morgan Stanley Capital International (MSCI) publicará su «Informe Global de Accesibilidad de los Mercados». Se trata de una auditoría técnica anual cualitativa que analiza detalladamente las trabas cambiarias y operativas que enfrentan los grandes fondos extranjeros, funcionando como el paso previo y obligatorio para cualquier ascenso de categoría.

En línea con lo que anticipó Infobae, este documento dará la primera pista concreta sobre si el país puede trazar un camino para abandonar la peor calificación de la escala financiera global: el estatus de mercado «standalone» (aislado del mundo), un subsuelo marginal en América Latina que la Argentina hoy comparte únicamente con Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá.

Qué significa que Argentina sea un mercado «standalone» y qué países integran la lista

A nivel global, el listado total de la calificadora MSCI evalúa y clasifica a 85 países en sus diferentes categorías financieras. Sin embargo, si se pone el foco exclusivamente en el continente americano, la distribución de los mercados queda repartida de la siguiente manera:

Mercados desarrollados: Las economías con máxima madurez financiera y liquidez. En este escalón de privilegio solo se ubican Estados Unidos y Canadá .





Las economías con máxima madurez financiera y liquidez. En este escalón de privilegio solo se ubican . Mercados emergentes: Los países que, a pesar de estar en desarrollo, mantienen mercados fluidos y sin trabas cambiarias. Aquí juegan los principales socios comerciales del continente: Brasil, México, Chile, Colombia y Perú .





Los países que, a pesar de estar en desarrollo, mantienen mercados fluidos y sin trabas cambiarias. Aquí juegan los principales socios comerciales del continente: . Mercados fronterizos: Plazas más chicas pero con reglas de juego claras y acceso al dólar para inversores extranjeros. En este pelotón técnico se encuentran Uruguay y Ecuador .





Plazas más chicas pero con reglas de juego claras y acceso al dólar para inversores extranjeros. En este pelotón técnico se encuentran . Mercados standalone (Aislados): El subsuelo regulatorio del continente. Debido a la persistencia del cepo cambiario y las restricciones para girar divisas, la Argentina quedó confinada al grupo marginal que completan Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago.

La expectativa de hoy radica en que MSCI reconozca las reformas macroeconómicas recientes del Gobierno, principalmente en la flexibilización de los controles y la repatriación de utilidades, para habilitar una hoja de ruta de salida.

Los plazos de Wall Street y el camino de Argentina hasta 2028

La salida de este aislamiento financiero no será inmediata, sino que marcará el inicio de un proceso burocrático. El próximo martes 23 de junio, MSCI definirá si pone formalmente «en consulta» a los inversores globales la reclasificación de la plaza local. De avanzar, el cronograma técnico de Wall Street proyecta que la Argentina podría ascender primero a «mercado fronterizo» para luego aspirar al estatus de «mercado emergente» hacia fines de 2027 o directamente en 2028.

A pesar de que los plazos demandarán tiempo, los bancos internacionales ya empezaron a calcular el flujo de divisas que generaría este cambio de estatus debido a la obligación que tienen los fondos indexados de replicar las carteras globales. En una primera instancia como mercado fronterizo, las acciones locales capturarían cerca del 5% del total del índice a invertir en ese segmento.

El verdadero salto ocurriría con el retorno definitivo al estatus de emergente. El banco Morgan Stanley calcula que ese paso gatillará un ingreso automático de 4.500 millones de dólares hacia los activos argentinos, lo que elevaría la presencia de América Latina en el portafolio global del 6,55% actual al 6,91%.

Los US$4.500 millones de Morgan Stanley: las cuatro acciones de Vaca Muerta que vigila Wall Street

A pesar de las advertencias de los analistas sobre las restricciones que todavía subsisten en los últimos 12 meses para operar con fluidez, el mercado local viene descontando un escenario positivo. En la rueda de ayer, mientras Wall Street operaba en terreno negativo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) mantuvieron su tendencia alcista, con los papeles bancarios registrando alzas intradía de hasta el 6%.

Frente a una eventual reclasificación, el sector de la energía será el principal receptor del flujo de capitales, ya que actualmente concentra cerca del 50% del índice argentino que elabora la propia MSCI.

En Nueva York observan con máxima atención a las empresas con fuerte anclaje operativo en Vaca Muerta, posicionando a corporaciones como YPF, Vista Energy, Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur (TGS) como los vehículos financieros clave elegidos por Wall Street para canalizar la millonaria inyección de fondos si se convalida la salida del aislamiento.

Con información de Infobae.