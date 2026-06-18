Nación amplió los anticipos financieros a las provincias: tres distritos recibirán hasta $400 mil millones cada uno

El Ejecutivo nacional resolvió ampliar el anticipo financiero y otorgar nuevos fondos a las provincias. En esta ocasión la medida a beneficia a tres distritos con desembolsos de hasta $400 mil millones cada uno.

Mediante la publicación del Decreto 474/2026 en el Boletín Oficial se informó que la iniciativa se aprobó en respuesta a la imposibilidad transitoria de estas jurisdicciones de afrontar sus compromisos más urgentes.

Tres provincias recibirán fondos de hasta $400 mil millones

El decreto publicado este 18 de junio dispone el «otorgamiento y la ampliación» de fondos a cuentas de la Coparticipación Federal. Las provincias que recibirán los desembolsos son Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe.

Nación remarcó en el documento que la medida busca «brindar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias que atraviesan estas provincias, las cuales les impiden atender compromisos urgentes de sus presupuestos de gastos y amortización de deudas».

También detalló que los fondos destinados a las provincias, se repartirán de la siguiente manera:

Entre Ríos: se amplía el anticipo financiero que ya se le había otorgado previamente por el Decreto N° 922/25. Originalmente era de hasta $220.000 millones, pero con la ampliación se otorgó una suma máxima de $400.000.000.000 (pesos cuatrocientos mil millones)

Jujuy: se le otorga un anticipo financiero por hasta una suma máxima de $400.000.000.000 (pesos cuatrocientos mil millones)

Santa Fe: se le otorga un anticipo financiero por hasta una suma máxima de $400.000.000.000 (pesos cuatrocientos mil millones)

El Gobierno informó que el monto máximo definitivo que se transferirá a cada distrito será determinado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía que se encargará de evaluar la capacidad de repago de cada provincia.

Al mismo tiempo fija una serie de condiciones respecto a la devolución e intereses que cada sector deberá cumplir.

Plazo: la devolución total de los fondos otorgados deberá completarse dentro del mismo Ejercicio Fiscal 2026 .

la devolución total de los fondos otorgados deberá completarse dentro del mismo . Tasa de interés: los saldos anticipados devengarán intereses calculados sobre una Tasa Fija Nominal Anual del quince por ciento (15%) .

los saldos anticipados devengarán intereses calculados sobre una . Garantía y método de cobro: para recibir los fondos, las provincias deben autorizar y afectar su participación en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley N° 23.548) u otros recursos coparticipables sin destino específico. Esto faculta a la Secretaría de Hacienda a realizar retenciones automáticas directas de esos recursos para cancelar la deuda más sus intereses.

El decreto cuenta con las firmas del presidente, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Economía, Luis Caputo.