El plazo fijo no sirve: los motivos por los que no es una buena idea para ahorrar ni invertir

Por Laura Pereyra (PIN Capital)

Hablé con un amigo este sábado pasado. No ayer, el sábado anterior a las elecciones. Me comentó a la pasada y entre dientes, que estuvo corriendo con mil cosas de su trabajo en la semana y que, apurado por cerrar su jornada, el viernes había colocado sus ahorros por un mes más a plazo fijo. El día anterior a las elecciones, “por las dudas”.

El lunes post PASO y bailando al son de las novedades que promediaron la mañana, ya había olvidado la conversación con mi amigo. En un intento de llevar algo de calma (¿?) a los mercados, se estableció desde el Ministerio de Economía un precio fijo para el dólar mayorista hasta octubre de este año en $350 y una suba de 21 puntos extra para el premio por inmovilizar pesos, que pasó del 97% a 118% en los plazos fijos bancarios.

Pasé por el supermercado chino cerca de casa y hablé con Shakira, la encargada. Cuando le pregunté por qué había subido 50% el paquete de galletitas en una semana me respondió -para mi sorpresa- igual que mi amigo y en un perfecto español: no había precios de sus vendedores y entonces ella lo hizo “por las dudas”. Ya es más argentina que mi pasaporte, pensé.

Dato $350 Es el tipo de cambio oficial mayorista tras la devaluación, el cual se mantendrá fijo hasta el mes de octubre.

Hasta el momento, en medio de una vorágine de novedades, lo único que se ha mantenido estable es la volatilidad. Entonces la necesidad de cobertura frente al avance de la inflación es indiscutible.

Varios analistas consultados esperan dos dígitos para septiembre y octubre, debido al relevamiento de muchos “por las dudas” de varios precios fundamentales de la economía doméstica. Venimos retrasando la suba de combustibles hace meses, muy por debajo de la inflación. Servicios y salud también sufrieron ajustes que se reflejarán en los precios. Entonces, ¿dónde estamos parados?

Son 60 los días que faltan para que lleguen las elecciones presidenciales. Los invito a pensar en esos 21 puntos extra de premio por inmovilizar. A un “plazofijista” hoy le pagan 9.83% mensual de tasa. Contra una inflación más acelerada o contra un dólar tan inquieto, ¿en serio creemos que nos conviene este instrumento?

PIN Capital

La liquidez es algo que debería primar en nuestra decisión de ahorro. El costo de oportunidad que tenemos al inmovilizar capital hoy es muy alto. ¿Alcanza acaso para tentar a quienes se quieren arriesgar a que nada más cambie en estos 60 días?

El dólar MEP sigue siendo una opción para el ahorrista, pero no para el inversor. Quien invierte espera recibir un retorno, una diferencia por el capital empeñado. El ahorrista sólo cambia de instrumento para resguardar valor. Y vaya que ha sabido resguardar valor quien tomó la decisión de pasarse a dólares hace 20 años a quien lo hizo reinvirtiendo capital más intereses en pesos desde entonces.

Tomando una serie de nuestros amigos analistas del equipo de Finquality, quien tenía $1.000.000 en 2002 y optó por constituir un plazo fijo (reinvirtiendo mes a mes) consiguió llegar a junio de este 2023 con $90.320.478. Sin embargo el inversor que se dolarizó en ese momento, a $1.7 por dólar consiguió U$588.235. “Doña Rosa wins”, dirían los bolseros, ya que esos $90 millones de pesos hoy no compran más de U$184.327. Una pérdida real y palpable de valor.

Como ocurre en cada desbarajuste fenomenal, ya comenzaron a aparecer sin embargo, gurúes en diarios y portales a recomendar vender dólares a estos precios en el circuito ilegal y paralelo del dólar blue y colocar esos pesos en plazo fijo a estas tasas hasta regresar a dólares nuevamente por la vía en blanco, por MEP.

Hay varios riesgos asociados a esta estrategia. Sobre todo el posible problema impositivo que esto conlleva por cruzar aguas de diferente río. Si ingresan en el sistema bancario pesos sin justificación, el dolor de cabeza fiscal será mayor que el rendimiento obtenido. Y en segundo plano, el riesgo cambiario. ¿Quién nos asegura que el tipo de cambio se mantiene estable en 60 días para dejarnos “bicicletear” en paz con esos pesos?

Dato 118% Es la tasa nominal anual que paga un plazo fijo desde el pasado lunes 14 de agosto.

Les dejo un consejo, parafraseando un informe que recibí esta semana: No caigan en el grave error de intentar ponerle un límite al valor real del dólar en medio de una crisis de nominalidad. ¿Cuánto debería valer el dólar en seis meses si pensás en que lo que se viene es una espiralización de la inflación?¿Cuánto valdría si quien gane en octubre plantea dolarizar la economía? No pinten escenarios que aún no están claros, faltan datos que no tenemos. No tratemos de suponer, porque no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Diversificación y feliz fin de año.

¿Una inversión simple? Te la venimos cantando desde junio desde esta columna: andá directo por un Fondo Común de Inversión que, con gestión activa, te vaya pasando de un instrumento a otro. Te va a rendir ídem plazo fijo (poco más o menos) pero rescatás en 24hrs. Se llaman en la jerga T+1 y si te ordenás para acordarte de rescatar antes de las 15.00 horas para recibir los pesos al otro día en tu cuenta, todo va a andar bien. Acordate de mi amigo, el que hizo el plazo fijo el viernes pre PASO. El lunes él podría haber rescatado y dolarizado cartera sin inconveniente. O simplemente agarrar la nueva tasa, si así lo hubiera querido. La liquidez manda, grabátelo a fuego. Lo vamos a repetir muchas veces más, hasta que te aburras de leerlo y quieras por fin intentar cambiar tu forma de invertir.