Aguinaldo de empleadas domésticas diciembre 2026: cómo calcularlo y cuándo debe pagarse

Conforme al marco regulatorio especial de la Ley 26.844, el aguinaldo de empleadas domésticas en diciembre 2026 corresponde a todo el personal de casas particulares formalizado, sin importar si cumplen funciones bajo un esquema mensualizado tradicional o prestan servicios por jornada fraccionada de pocas horas semanales.

Al incorporar las subas paritarias del 1,6% de noviembre 2026 y el tramo homólogo de diciembre 2026 pactados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), la base remunerativa de cálculo para las empleadas domésticas alcanza su nivel más elevado del semestre, impactando de forma sustancial en las liquidaciones finales de Río Negro y Neuquén.

Cómo se calcula el aguinaldo de empleadas domésticas en diciembre 2026: fórmulas para mensualizadas y cobro por hora

La determinación del haber extraordinario no se rige por un importe uniforme, sino que refleja directamente el desempeño salarial de cada relación laboral registrada entre julio y diciembre 2026:

Régimen mensualizado con semestre completo : se toma exactamente el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el período (incluyendo sueldo básico, antigüedad, horas extraordinarias y suplementos territoriales). Por ejemplo, si el mejor haber del semestre asciende a $600.000, el monto a percibir se ubica en $300.000.

: se toma exactamente el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el período (incluyendo sueldo básico, antigüedad, horas extraordinarias y suplementos territoriales). Por ejemplo, si el mejor haber del semestre asciende a $600.000, el monto a percibir se ubica en $300.000. Modalidad de cobro por hora : quienes se desempeñan por jornadas cortas o días discontinuos poseen idéntico derecho al cobro del SAC. El empleador debe sumar los jornales totales percibidos en cada mes del semestre, seleccionar el importe mensual devengado más alto y aplicar la mitad de dicho valor (por caso, si el total mensual máximo sumó $150.000, corresponden $75.000 de aguinaldo).

: quienes se desempeñan por jornadas cortas o días discontinuos poseen idéntico derecho al cobro del SAC. El empleador debe sumar los jornales totales percibidos en cada mes del semestre, seleccionar el importe mensual devengado más alto y aplicar la mitad de dicho valor (por caso, si el total mensual máximo sumó $150.000, corresponden $75.000 de aguinaldo). Cálculo de aguinaldo proporcional: si el vínculo laboral inició con posterioridad al 1° de julio, o culminó antes del cierre de año, el cálculo debe prorratearse dividiendo el 50% de la mejor retribución mensual por seis y multiplicando el resultado por la cantidad de meses completos efectivamente trabajados (por ejemplo, ante un ingreso de referencia de $600.000 y cuatro meses de servicios prestados, la liquidación arroja $200.000).

Empleadas domésticas: por qué el régimen de casas particulares fija un plazo de pago diferente a la LCT

Desde una perspectiva analítica del derecho laboral, la liquidación del SAC en el servicio doméstico presenta una singularidad operativa que suele generar confusiones en las familias empleadoras frente al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT):

Diferencia de fecha límite: mientras que la legislación laboral general fija el 18 de diciembre como vencimiento perentorio para las empresas privadas, el régimen especial de la Ley 26.844 determina que la segunda cuota del SAC en casas particulares debe abonarse en la última jornada laboral que la dependiente preste servicios en el mes de diciembre 2026. Fechas individualizadas según la prestación: si una trabajadora acude por última vez en el año el viernes 18 de diciembre, el desembolso debe concretarse ese mismo día; en cambio, si presta tareas hasta el miércoles 30 o el jueves 31, esa última jornada marcará el plazo legal de cancelación. Transparencia documental en ARCA: el importe correspondiente al aguinaldo debe figurar discriminado bajo un concepto propio dentro del recibo oficial emitido mediante Clave Fiscal en la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), resguardando la prueba formal del pago íntegro.

Empleadas domésticas: impacto de la suba de diciembre 2026 y adicionales patagónicos en Río Negro y Neuquén

Al proyectar el mejor sueldo de la segunda mitad del año, entra en juego la última actualización fijada en la Resolución 6/2026 de la CNTCP, que adiciona un incremento salarial del 1,6% durante diciembre 2026, sumado a la absorción total de las sumas no remunerativas previas.

En las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, la liquidación adquiere una magnitud dineraria superior debido a los ítems legales obligatorios: