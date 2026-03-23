Qué puede pasar con el dólar en abril de 2026, según un relevamiento de mercado del Banco Central

Las proyecciones de los analistas financieros anticipan que el dólar mayorista continuará mostrando movimientos moderados durante el mes de abril de 2026. Partiendo desde los actuales $1.390,50, las estimaciones del mercado reflejan expectativas de incrementos sumamente controlados en sintonía con la estabilidad observada recientemente. Esta dinámica sostenida responde a la percepción generalizada de un contexto externo e interno muy favorable para el ingreso de divisas.

Estas cifras surgen del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora periódicamente el Banco Central.

Para el cuarto mes del año, la mediana de las estimaciones se ubica en $1.452 por cada dólar estadounidense en el mercado oficial.

Las previsiones de las consultoras continúan con una tendencia al alza para los meses siguientes, proyectando $1.475 para mayo y unos $1.500 para junio. La escala ascendente pero moderada se mantiene durante el inicio del segundo semestre, donde se esperan valores de $1.532 en julio y $1.565 en agosto.

El dato más relevante que arrojó este sondeo es que la proyección para diciembre de 2026 se ajustó a la baja en $43,2 en comparación con las expectativas del mes anterior. Esta importante revisión indica que los especialistas perciben una mayor capacidad del Gobierno para mantener bajo control la evolución del tipo de cambio.

Los motivos de la calma cambiaria y el impacto del escenario internacional

Por su parte, el promedio de los diez mejores pronosticadores del relevamiento oficial aguardan valores levemente superiores para cada período mensual. Este grupo de expertos ubica la cotización en $1.468 para abril, $1.716 para el cierre de diciembre y proyecta un salto hacia los $1.750 para el horizonte de doce meses. El consenso generalizado sugiere una dinámica de relativa estabilidad, siempre y cuando no se registren cambios significativos en la actual política económica.

Esta prolongada calma cambiaria se sostiene por las expectativas de un flujo constante de divisas gracias a la inminente liquidación agrícola y al superávit energético.

Un informe elaborado por la firma Balanz Capital analizó este fenómeno y remarcó: «El peso ha sido una de las monedas con mejor desempeño en la región desde que estalló el conflicto en Medio Oriente».

Para justificar este escenario favorable frente a la apreciación global de la divisa norteamericana, los especialistas agregaron: «Creemos que el mejor desempeño relativo del peso se debe a factores tanto internacionales como locales».

En cuanto al impacto del mercado externo, los analistas detallaron que el precio del barril Brent acumula una suba del 70% en lo que va del año. A su vez, el poroto de soja acumula un incremento del 14%, mientras que el aceite de esta oleaginosa ya registra un salto del 38% en igual período.

Finalmente, sobre los factores locales que aportan sustento al tipo de cambio, el reporte económico concluyó: «Se encuentran los flujos provenientes de emisiones de deuda, del aumento de préstamos en dólares y de una cosecha de trigo mejor al promedio».

Con información de Infobae.