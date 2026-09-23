Dólar hoy: por qué dólar oficial, MEP y CCL operan casi al mismo precio este miércoles 23 de septiembre 2026

¿A cuánto cotizan el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este miércoles 23 de septiembre 2026?.-

Claves cambiarias en 30 segundos (miércoles 23 de septiembre 2026)

• Venta oficial BNA: $1.535,00 | Mayorista comercial: $1.515,00

• Dólar MEP (Bolsa): $1.534,44 (paridad técnica casi exacta frente al mostrador)

• Dólar CCL: $1.576,25 | Dólar Blue: $1.550,00

• Dólar Tarjeta: $1.995,50 (sigue conviniendo liquidar resúmenes con dólar MEP)

La plaza cambiaria en Argentina transita la mitad de semana, ingresando formalmente en la recta final de septiembre 2026 bajo una tónica de sostenida compresión de brechas y fluidez en sus operaciones cotidianas.

En esta apertura del miércoles 23 de septiembre 2026, los reportes técnicos del Banco Central (BCRA) ratifican que la política de anclaje en los agregados monetarios y la acumulación regular de divisas comerciales permiten contener cualquier presión de cobertura estacional.

En este entorno de orden macroeconómico, la ventanilla minorista formal actúa como parámetro indiscutido para la estructura de precios de la economía cotidiana, en tanto que las variantes financieras del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Cotización del dólar oficial en Banco Nación: miércoles 23 de septiembre 2026

Para resolver la consulta de manera ágil y transparente, la entidad bancaria pública opera con las siguientes referencias de apertura en el Banco Nación (BNA):

Pizarra oficial de ventanilla (BNA) ➔ compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiarío.

compra a $1.485,00 y venta a $1.535,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento gradual pautada por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiarío. Dólar tarjeta / turista (consumos en el exterior) ➔ se ubica de forma unificada en $1.995,50, contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS).

se ubica de forma unificada en $1.995,50, contemplando el 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal (sin recargo de Impuesto PAIS). Segmento mayorista interbancario ➔ opera en $1.515,00, referencia técnica obligatoria para las operaciones aduaneras y liquidaciones comerciales.

De acuerdo con las normativas de transparencia del BNA, estas cifras proporcionan un marco de previsibilidad inmediata para la cancelación de compromisos comerciales y presupuestos de importación.

Tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero: miércoles 23 de septiembre 2026

En el mercado de capitales administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe cotizaciones ordenadas:

Dólar MEP (dólar bolsa) ➔ cotiza en $1.534,24, conservando una paridad casi de 1 a 1 frente a la venta minorista de ventanilla ($1.530,00).

cotiza en $1.534,24, conservando una paridad casi de 1 a 1 frente a la venta minorista de ventanilla ($1.530,00). Dólar CCL (Contado con Liquidación) ➔ se posiciona en $1.603,64, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país.

se posiciona en $1.603,64, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue) ➔ abre las operaciones en la City porteña en $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta, manteniendo una dispersión inferior al 1,5% respecto de las pizarras bancarias.

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, desarma cualquier incentivo para maniobras de arbitraje o cobertura especulativa al promediar la semana.

Patagonia: el comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este miércoles 23 de septiembre 2026

En el ámbito patagónico, la regularidad de las cotizaciones cambiarias opera como un insumo estratégico indispensable para dar certidumbre a la economía regional, tanto en las pizarras locales como en los sectores productivos de cabecera: