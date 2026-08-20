Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar oficial, MEP y CCL este jueves 20 de agosto 2026

El circuito cambiario en Argentina inicia sus operaciones, este jueves 20 de agosto 2026, ratificando un sendero de regularidad técnica y escasa volatilidad en los principales canales de liquidación del país.

De acuerdo con los balances estadísticos suministrados por el Banco Central (BCRA), la sostenida captación de reservas internacionales y la contención de los agregados monetarios aportan el respaldo indispensable para neutralizar las presiones sobre la liquidez.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización minorista comanda la referencia para los precios de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Cotización del dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación: jueves 20 de agosto 2026

La banca pública de referencia pone en marcha la atención al público, con los siguientes valores para el mercado minorista y comercial:

➔ Dólar oficial (BNA): compra a $1.465,00 y venta a $1.515,00.

➔ Dólar tarjeta (Consumos exterior): unificado en $1.969,50 con la percepción del 30% a cuenta de Ganancias tras el fin del Impuesto PAIS.

➔ Dólar mayorista (Comercial): se posiciona en $1.497,00 en el segmento interbancario de comercio exterior.

Según los reportes de transparencia institucional del Banco Nación (BNA), el valor del dólar oficial convalida el ritmo de microdeslizamiento administrado para preservar el equilibrio cambiario, ofreciendo previsibilidad para el pago de importaciones y compromisos productivos.

Tendencia financiera del dólar oficial, MEP y CCL en la City: jueves 20 de agosto 2026

En el ámbito bursátil y de títulos públicos administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), los dólares financieros operan bajo las siguientes referencias:

➔ Dólar MEP (dólar bolsa): inicia la rueda cotizando a $1.523,01, reflejando paridad casi total con la cotización de ventanilla.

➔ Dólar CCL (Contado con Liquidación): se negocia en $1.579,61, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior.

➔ Dólar blue (informal): opera en la City porteña a $1.540,00 para la compra y $1.560,00 para la venta, con una brecha menor al 3% respecto del circuito regulado.

La marcada convergencia, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, demuestra la total ausencia de presiones devaluatorias o arbitrajes especulativos en la plaza financiera.

Dólar oficial en Río Negro y Neuquén: jueves 20 de agosto 2026

En las provincias de la Patagonia, la estabilidad en las variables cambiarias opera como un insumo estratégico de planificación indispensable para dar sustentabilidad a la matriz económica regional.

Jueves 20 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.

Jueves 20 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrece a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Los factores macroeconómicos que alinean al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL: jueves 20 de agosto 2026

El análisis de coyuntura, sobre el que estamos trabajando, evidencia que la calma en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde en continuado a la disciplina monetaria y fiscal del Ministerio de Economía.

Los especialistas de la City destacan tres pilares centrales, que son: la política de emisión cero sin respaldo directo, la absorción periódica de liquidez mediante títulos del Tesoro en pesos y la oferta constante de divisas por parte de los sectores exportadores.

Esta combinación neutraliza los incentivos hacia la cobertura especulativa, en la segunda mitad de agosto 2026.