Tensión global: el petróleo saltó 7% tras el conflicto entre EE. UU. e Irán y el riesgo país alcanzó los 450 puntos

El petróleo Brent se disparó más de un 7% este miércoles 29 y volvió a superar la barrera de los US$ 86 por barril, en una jornada atravesada por el recrudecimiento de las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán y la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed). El salto en las materias primas energéticas y la volatilidad en Wall Street reavivaron las presiones sobre los mercados emergentes, empujando el riesgo país de JP Morgan en la Argentina hasta los 450 puntos básicos.

En la plaza financiera local, el índice S&P Merval retrocedió un 0,4% en dólares (0,8% en pesos), mientras que los bonos soberanos en dólares registraron caídas promedio del 0,3%. La incertidumbre internacional coincidió con un día decisivo para el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que afrontan una licitación en pesos por $8,5 billones y la reapertura del bono Bonar 2029 (AO29).

Los datos son oficiales y fueron extraídos de los paneles de Rava Bursátil.

La decisión de la Fed bajo la sombra del rebrote inflacionario del crudo

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, encabezado por Kevin Warsh, evalúa mantener la tasa de referencia en el rango de 3,50% a 3,75%. Sin embargo, la perspectiva de que los precios de los combustibles mantengan una presión alcista sostenida alteró los cálculos de Wall Street.

Según datos del indicador CME FedWatch, los operadores asignan casi un 35% de probabilidad a un ajuste alcista sorpresa en las próximas reuniones de la entidad monetaria si el costo de la energía no cede. La posibilidad de un endurecimiento en las tasas estadounidenses impactó de lleno en los paneles neoyorquinos, provocando una contracción del 1,3% en el índice Nasdaq.

Escalada geopolítica: Trump prometió respuestas y el Brent superó los US$ 86

La fuerte reacción en las cotizaciones del crudo respondió al reinicio de las hostilidades en el Pérsico. Un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania derivó en duras advertencias del presidente Donald Trump, quien aseguró a la cadena Fox News que «los vamos a atacar con fuerza».

Tras las declaraciones del mandatario, el petróleo Brent de referencia internacional saltó un 7,2% hasta alcanzar un máximo de US$ 89 en el contrato para septiembre. Por su parte, el crudo tejano WTI (West Texas Intermediate) subió un 6,9% para cotizar en US$ 84,74.

El incremento en el crudo generó comportamientos dispares entre los papeles argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADRs): mientras Vista Energy (+2,9%) y la tecnológica Globant (+10,2%) cerraron en terreno positivo, las acciones del sector bancario como Banco Supervielle (-2,6%) y la siderúrgica Ternium (-3,9%) sufrieron retrocesos.

La licitación del Tesoro y la señal del BCRA en el mercado cambiario

En el frente interno, las miradas estuvieron puestas en la conducta de la autoridad monetaria. El BCRA interrumpió su racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en la jornada donde se fijaba la cotización para el pago del título dólar linked D31L6, cortando una secuencia ininterrumpida de 135 ruedas con saldo positivo.

A la par, el mercado sigue con atención el resultado de la subasta conducida por la Secretaría de Finanzas, donde el Gobierno busca refinanciar $8,5 billones de vencimientos e ingresar divisas frescas mediante la colocación del AO29, dentro del programa global de emisiones autorizado por hasta US$ 2.000 millones.

Con información oficial, de Rava Bursátil y de agencias.