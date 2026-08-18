Mercado cambiario hoy: cómo están el dólar oficial, MEP y CCL este martes 18 de agosto 2026

El mercado de cambios en Argentina retoma su ritmo operativo pleno, este martes 18 de agosto 2026, luego de la pausa por el feriado nacional, mostrando un escenario de marcada estabilidad nominal en la apertura de las ventanillas de liquidación.

De acuerdo con las publicaciones estadísticas del Banco Central (BCRA), el nivel consolidado de reservas internacionales —que ronda los 49.500 millones de dólares tras las compras netas oficiales del viernes— provee la solidez requerida para sostener el esquema de flotación administrada.

En este marco de previsibilidad macroeconómica, el dólar oficial comanda la pauta de costos para las transacciones formales, mientras que los valores bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL inician la jornada exhibiendo brechas mínimas frente al mostrador público.

Cotización del dólar oficial, MEP y CCL en las pantallas del Banco Nación: martes 18 de agosto 2026

El mostrador minorista oficial reabre la atención al público con el dólar oficial posicionado en:

$1.460,00 para la compra y $1.510,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

A partir de este parámetro se calcula el dólar tarjeta —utilizado como referencia para consumos con tarjeta en el exterior y servicios digitales contratados fuera del país—, el cual se ubica en:

$1.963,00 al incorporar el 30% a cuenta de Ganancias tras el cese del Impuesto PAIS.

En el segmento interbancario de comercio exterior:

El dólar mayorista opera en $1.487,50.

Al mismo tiempo, la rueda bursátil ubica:

al dólar MEP en $1.514,78 y al dólar CCL en $1.570,19.

Mientras que en la City informal el dólar blue opera en:

$1.525,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

Patagonia: el comportamiento del dólar oficial, MEP y CCL en Río Negro y Neuquén

Martes 18 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial opera en el Banco Provincia a:

$1.450 para la compra.

$1.520 para la venta.

Martes 18 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrece a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Comportamiento bursátil del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en el reinicio semanal: agosto 2026

La sintonía que exhibe el mercado financiero, en el arranque de esta semana corta, demuestra una baja dispersión de precios entre la ventanilla minorista y los instrumentos de renta fija.

Con una cotización del dólar MEP prácticamente alineada con la venta del billete oficial, se desarticulan los márgenes de arbitraje financiero para los ahorristas individuales.

Por su parte, la franja cubierta por el dólar CCL refleja un desenvolvimiento fluido de las transferencias corporativas al exterior, permitiendo que las firmas privadas cancelen importaciones y compromisos de deuda sin tensionar la liquidez bancaria.

Análisis de quincena: los factores que sostienen la paz del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis de coyuntura sobre el que estamos trabajando evidencia que la calma en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a la firme absorción de liquidez por parte del Ministerio de Economía.

Los especialistas de la City señalan que la política de emisión cero, sumada a la captación de fondos en pesos a través de licitaciones del Tesoro y al ingreso continuo de liquidaciones de exportación, obligó a las corporaciones a volcar divisas en el mercado para hacerse de circulante.

Esta disciplina monetaria neutraliza los incentivos hacia la cobertura especulativa, en la recta final del mes.