El dólar se disparó en Brasil: cuánto más barato quedó el verano para los argentinos

Las playas de Río de Janeiro, uno de los destinos preferidos de los argentinos. Con la suba del dólar en Brasil, un gasto en reales cuesta más de 9% menos en pesos que hace tres semanas. (Foto: gentileza)

A pocas semanas del inicio de la temporada de verano 2027, Brasil se volvió un destino bastante más accesible para los argentinos. El dólar cerró el martes a 5,58 reales, su valor más alto en más de un año y casi 12% por encima de los 4,99 reales del viernes 23 de octubre, último día hábil antes del balotaje.

El economista Pablo Wende lo resumió en su columna en Río Negro Radio: viajar a Brasil cuesta cerca de un 10% menos que hace apenas un mes. Y como en ese período el dólar oficial en Argentina pasó de $1.550 a $1.570 para la venta en el Banco Nación, una suba de apenas 1,3%, la ventaja llega casi completa al bolsillo de quien cobra en pesos.

Cuánto cuesta el real hoy y cuántos reales compran $100.000

El cambio se nota en el bolsillo. Tomando el dólar oficial del Banco Nación para la venta y la cotización en Brasil, el valor de referencia de un real era de unos $310 antes del balotaje. Hoy ronda los $281, una baja de más de 9%. En la ventanilla del Banco Nación, que suma su propio margen, el real se vendía el martes a $293.

Para quien paga con tarjeta, que suma la percepción del 30%, un gasto de R$ 1.000 en una cena, excursiones o compras pasó de costar unos $403.600 a cerca de $365.800, según una estimación sobre el valor de referencia. Dicho de otra forma, con $100.000 hoy se consiguen unos 25 reales más que hace tres semanas.

Vacaciones en Brasil 2027: cuánto cuesta un paquete desde Neuquén a Río y Florianópolis

La devaluación del real llega después de una temporada que venía en alza: el sector turístico estimaba antes de las elecciones que viajar a Brasil iba a costar entre 30% y 40% más que el verano anterior. La caída del real compensa parte de ese aumento, pero no lo borra.

A nivel nacional, los paquetes publicados por Despegar a fines de octubre partían de $1.051.306 para Río de Janeiro y $1.304.392 para Florianópolis, con siete noches y vuelos directos. Tras el cambio, las búsquedas de viajes a Brasil crecieron hasta 50%, según el sector.

Desde Neuquén, una semana en Florianópolis en enero arranca en $1,27 millones por persona, con vuelo y alojamiento. (Foto: gentileza)

Desde Neuquén, una simulación en Despegar realizada el 11 de noviembre para viajar del 15 al 22 de enero de 2027, con vuelos de JetSMART con una escala y siete noches de alojamiento, arrojaba para Florianópolis precios desde $1.267.131 por persona en base doble en un hostel de Campeche, y de $1.486.545 en un departamento en Lagoa da Conceição. Río de Janeiro resultaba más caro: desde $1.775.279 por persona en un hostel y $1.925.363 en un hotel como el Luggo Mauá.

Los valores incluyen impuestos, pero conviene revisar la letra chica: según la opción, el precio puede incluir o no la percepción RG 5617, las tarifas más baratas no suman valija despachada y algunas combinaciones tienen escalas largas, como la vuelta desde Florianópolis, que llegaba a Neuquén al día siguiente. Además, la baja del real impacta sobre todo en el alojamiento y en los gastos en destino, porque los pasajes aéreos se cotizan en dólares: el ahorro sobre el paquete completo es menor que el 9%. Mover la fecha unos días también puede abaratar el viaje: para Río, la misma plataforma mostraba alternativas desde $1.390.047 por persona.

Por qué sube el dólar en Brasil tras el triunfo de Lula

El salto del dólar en Brasil comenzó con el triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, un resultado que tomó por sorpresa a buena parte de los inversores, que habían apostado a la victoria del candidato de la derecha.

Según Wende, lo que mira ahora el mercado es si el gobierno de Lula avanzará con un ajuste fiscal, si recortará el gasto y si apuntará a reducir el déficit. Por ahora, advirtió, no hay señales de que eso vaya a ocurrir, y esa incertidumbre juega en contra de la moneda brasileña.

El economista aclaró que el tipo de cambio fluctúa a diario, por lo que el valor puede variar en las próximas semanas. Sin embargo, sostuvo que no da la sensación de que el real vaya a recuperarse rápido mientras persistan las dudas sobre las cuentas públicas brasileñas.

Para quienes estén planificando el viaje, eso sugiere que la ventana de precios favorables podría sostenerse al menos durante el inicio de la temporada, aunque sin garantías.

Qué impacto tiene la suba del dólar en Brasil para la economía argentina

Lo que es una buena noticia para el turista argentino es un problema para la economía. Brasil es el principal socio comercial del país, y mientras el dólar allí subió casi 12%, en Argentina se movió apenas 1,3%. El resultado es que Argentina se encarece en dólares frente a su vecino.

Wende advirtió que esa diferencia suma presión sobre el Banco Central para no dejar el tipo de cambio tan planchado. No es automático, explicó, pero si el dólar en Brasil no baja, va a volver el debate sobre si Argentina está demasiado cara en dólares y si necesita un tipo de cambio más alto.

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