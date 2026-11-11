Misa del papa León XIV en Luján: sin Javier Milei, el Gobierno envió una delegación acotada y el peronismo copó la escena

El papa León XIV llega al altar frente a la Basílica de Luján para celebrar su última misa en la Argentina. Detrás, un acompañante lleva la rosa de oro que el Papa ofrendó a la Virgen. (Foto: Clarín Fotografía)

La última misa del papa León XIV en la Argentina tuvo también su lectura política: con el presidente Javier Milei ausente, el Gobierno nacional envió una delegación acotada y el peronismo hizo del encuentro una demostración de fuerza en territorio propio. Más de dos millones de personas se congregaron este miércoles frente a la Basílica de Luján para escuchar al Sumo Pontífice, que cerró allí su gira por el país.

En las sillas reservadas para la dirigencia coincidieron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, referentes de los tres sectores que se disputan la conducción del PJ. El Papa, en cambio, evitó cualquier lectura partidaria y se despidió con un mensaje de fe: «Me he sentido como en casa. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!«.

Quiénes fueron por el Gobierno nacional a la misa del Papa en Luján

La política no quiso perderse la histórica misa: ministros, intendentes bonaerenses y legisladores se dieron cita para escuchar al Papa. Algunos, incluso, llegaron a Luján la noche anterior para trabajar junto a voluntarios.

Como estaba previsto, el presidente Javier Milei se ausentó. «No es un acto, es una misa«, fue la justificación que dieron en Balcarce 50. El Gobierno nacional envió una delegación acotada integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Salud, Mario Lugones, y los secretarios de Culto, Agustín Caulo, y de Comunicación, Fabián Fernández. También concurrió el presidente de La Libertad Avanza en la provincia, el diputado Sebastián Pareja.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Salud, Mario Lugones, llegan a la misa de León XIV en Luján al frente de la delegación del Gobierno nacional. (Foto: Clarín fotografía)

Kicillof, Massa y Máximo Kirchner: el peronismo en la misa del papa León XIV

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ofició de anfitrión y tuvo su segundo encuentro cara a cara con el Papa, después de la visita al Cottolengo Don Orione el lunes. «Creyentes o no creyentes, acá se ha movilizado también una corriente de sentimientos, una agenda que tiene que ver con las discusiones que se están teniendo a nivel internacional, y también con una ultraderecha que va exactamente para el lado contrario. Creo que el Papa no dejó tema por tocar», analizó en declaraciones radiales al finalizar el encuentro.

El peronismo marcó presencia en sus distintas vertientes: el «axelismo», La Cámpora, el massismo y el justicialismo moderado hicieron del encuentro religioso una demostración de fuerza partidaria en territorio propio.

Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro y Máximo Kirchner, en el sector reservado a la dirigencia política durante la misa de León XIV en Luján. (Foto: Clarín Fotografía)

El fundador del Frente Renovador, Sergio Massa, aprovechó la ocasión para reaparecer en público. También asistieron el diputado Juan Grabois, cercano al Vaticano, sus pares Germán Martínez (jefe del bloque Unión por la Patria), Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés (exembajador en el Vaticano), Agustín Rossi y Cecilia Moreau; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, y Mayra Mendoza, entre muchos otros.

Fuera del peronismo se vio al radical Pablo Juliano, de Provincias Unidas. Kicillof invitó a los 70 diputados nacionales por Buenos Aires, en una réplica de lo que se hizo a nivel nacional en el Palacio Libertad, y delante del escenario se repartieron unas 7.000 sillas reservadas para la dirigencia política, la Conferencia Episcopal Argentina, Cáritas, los Hogares de Cristo, sacerdotes y monjas.

«Hasta siempre, mi querida Argentina»: la despedida de León XIV en Luján

La gira del Papa tuvo un cierre monumental en la capital de la fe. En una mañana luminosa, su mensaje combinó un elogio del pueblo argentino, la veneración de la Virgen de Luján y un llamado a recorrer un camino de reconciliación, iluminación, comunión y misión.

Doy gracias a Dios por lo vivido en este país, cuna de Francisco. ¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!». Papa León XIV

«Doy gracias a Dios por lo vivido en este país, cuna de Francisco. ¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!», celebró el Sumo Pontífice en medio de la euforia de sus fieles. «El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, pero los lleva a todos en su corazón. Me he sentido como en casa. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!», se despidió.

En su última homilía en el país, León XIV compartió un mensaje de fe sin connotaciones políticas. «Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras», alentó.

Foto: Clarín Fotografía.

La marea humana colmó Luján desde la vigilia. Una enorme cantidad de peregrinos llegó el día anterior desde distintos puntos del país y pasó la noche en la ciudad para conseguir un lugar en la Plaza Belgrano o en el corredor por donde, minutos antes de las 10 de la mañana, arribó León XIV en el «Papamóvil» junto al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Scheinig. El Papa hizo el último tramo a pie y saludó a sus seguidores en un clima de máxima emoción antes de iniciar la misa.

La Virgen de Luján ocupó el centro de la ceremonia religiosa. Por primera vez desde 1982, con la visita de Juan Pablo II, la imagen original de la Inmaculada (que data de 1630) fue retirada de su camarín en la Basílica y trasladada al altar principal. León XIV la veneró al subir al escenario, vistió su manto y recordó que su pontificado inició un 8 de mayo, día de su celebración. Además, mencionó entre aplausos que Francisco «siempre llevó a la Patroncita Morena en su corazón».

Las últimas palabras del papa León XIV en la Argentina: reconciliación, comunión y misión

«Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente. En cada encuentro, en las plazas, en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso», destacó el Papa a modo de balance de una ajetreada gira que lo llevó por Buenos Aires y Córdoba.

En ese sentido, agradeció a Dios «la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para aquel que lo necesita».

El Santo Padre propuso a sus fieles un itinerario de cuatro pasos: «reconciliación, iluminación por medio de la palabra de Dios, comunión y envío a la misión». Y luego, profundizó en cada una de esas escalas.

El papa León XIV viste los colores de la Virgen de Luján. Foto: Clarín Fotografía.

«Necesitamos reconciliarnos con nuestra historia y nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra», manifestó. También convocó a «dejarnos iluminar por la Sagrada Escritura» y resaltó que «la comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad» donde «hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados, los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos».

Hacia el final volvió a mirar hacia la Virgen, a la que ofrendó una rosa de oro. «Quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado y guía al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad. Suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión», pidió.

El arzobispo Scheinig también dio unas palabras y reivindicó la tradicional peregrinación, que este año registró un récord de afluencia con más de 2,8 millones de personas. «Caminar hasta aquí cada año nos ayuda a tomar conciencia de que tenemos un destino común y que el camino lo hacemos juntos», afirmó al agradecer que el Papa haya elegido estar en Luján.