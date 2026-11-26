El Ministerio de Economía enfrenta este jueves 26 otra licitación, se trata de la segunda y última de noviembre por $25,4 billones. Con esto buscará renovar vencimientos de instrumentos a corto plazo que vencen durante el mandato de Javier Milei.

Licitación para renovar vencimientos

El menú de esta jornada incluye letras y bonos capitalizables en pesos, además de títulos vinculados al dólar. Dentro de la oferta, la mayoría de los papeles vence durante el actual mandato presidencial, por lo que no incorpora volatilidad política.

Solo dos alternativas vencen en 2028: los bonos CER (TZX28) y TAMAR/DL (TMVE8). A su vez, se licitarán opciones atadas a la evolución del tipo de cambio mayorista, representadas por dos letras dólar linked cero cupón (D10Y7 y una nueva).

La subasta llega luego de que el Tesoro lograra recortar el volumen total de compromisos previstos para el cierre de noviembre, que originalmente ascendían a $29,8 billones.

Esa reducción fue resultado del canje de una letra vinculada al dólar realizada días atrás. Con este movimiento, el equipo económico despejó alrededor de $7 billones del calendario de pagos de esta semana.

Asimismo, se mantiene la postura de no licitar el Bonar 2029, título que se suscribe en dólares y con el cual se buscaba obtener recursos para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera.

El detalle de la licitación se compone de la siguiente manera: