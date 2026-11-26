Susana Giménez volvió a convertirse en noticia por una insólita anécdota que salió a la luz en las últimas horas. Marcelo Iripino, su histórico bailarín y coreógrafo, reveló que recibió un audio privado de la diva que estaba destinado a otra persona.

Según informó PrimiciasYa, el episodio se conoció durante la participación del artista en Pasó en América, el ciclo conducido por Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli en América TV.

Qué decía el audio privado de Susana Giménez que salió a la luz

Iripino contó que recibió inesperadamente un mensaje de voz de la conductora en el que manifestaba su malestar por una situación que le había resultado desagradable.

Al escuchar el contenido, el bailarín comprendió que se trataba de una conversación ajena y decidió advertirle a Susana que se había equivocado de destinatario.

Sin embargo, la reacción de la diva fue lo que más sorprendió a todos. Lejos de preocuparse por la confusión, quiso saber si había expresado algo comprometedor.

Cuando Iripino le aseguró que no había dicho nada malo, la conductora dio por terminado el intercambio sin mayores explicaciones.

La anécdota provocó las carcajadas de los presentes en el estudio, especialmente de Sabrina Rojas, quien destacó la espontaneidad que caracteriza a la figura de Telefe.

Cómo es la relación entre Susana Giménez y Marcelo Iripino

El bailarín compartió alrededor de dos décadas de trabajo con Susana Giménez y se convirtió en uno de los integrantes más recordados de su histórico programa.

Comenzó como asistente de la conductora y posteriormente asumió la responsabilidad de coordinar las coreografías de sus musicales.

Aunque sus caminos profesionales se separaron en distintas oportunidades, ambos conservaron una relación cordial que perdura hasta la actualidad.

El destinatario original del audio y el motivo del malestar de Susana no fueron revelados, por lo que la situación quedó como una divertida anécdota entre dos figuras de la televisión argentina.