A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, su hija Marta lo recordó con una emotiva publicación en sus redes sociales, en la que expresó cuánto lo extraña y la importancia que tuvieron sus enseñanzas en su vida.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la influencer compartió una fotografía familiar en sus historias de Instagram, acompañada de una profunda reflexión sobre la ausencia de su padre.

El emotivo homenaje de Marta Fort a su papá

La actual participante de MasterChef Celebrity reconoció que el 25 de noviembre es una fecha que marcó un antes y un después en su vida y que, pese al paso del tiempo, continúa sintiendo profundamente la ausencia del empresario.

Además de destacar su personalidad y su capacidad para adelantarse a su época, Marta agradeció los valores que le transmitió y las herramientas que le dejó para salir adelante.

Uno de los momentos más conmovedores de la publicación llegó cuando expresó su deseo de volver a abrazarlo y poder contarle todo lo que vivió desde su partida.

El homenaje se conoció en pleno crecimiento profesional de la joven, quien actualmente combina su participación en el reality gastronómico de Telefe con sus proyectos en el streaming.

De qué murió Ricardo Fort y cuántos años tenía

El empresario chocolatero falleció el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio asociado a una hemorragia digestiva masiva y un cuadro de sepsis generalizada.

A más de una década de su muerte, la figura del Comandante continúa vigente en las redes sociales y en la memoria de sus seguidores.

Para Marta, su legado trasciende la popularidad que alcanzó en la televisión argentina y permanece presente en los recuerdos familiares y las enseñanzas que marcaron su vida.