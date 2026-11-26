En medio de tensiones financieras y en busca de recursos, el Municipio de Roca habilitó distintas vías para consultar si hay obligaciones pendientes. Quienes tengan deudas vencidas pueden acceder a un plan de pagos con descuentos de hasta el 100% en los intereses.

Los vecinos y comerciantes pueden consultar si tienen deudas con el Municipio a través de internet, sin necesidad de acercarse a las oficinas municipales. La consulta permite conocer si existen obligaciones pendientes y, en caso de tenerlas, acceder a un régimen especial de regularización que ofrece descuentos de hasta el 100% en los intereses acumulados.

El Deliberante aprobó la normativa sobre el plan regularizador de deudas de forma unánime.

La herramienta está disponible en la plataforma Gestión Digital Roca. Para conocer la situación tributaria, los vecinos deben ingresar al sitio web municipal y colocar únicamente su número de CUIL. También pueden realizar la consulta a través de Servicios Web, con usuario y contraseña.

En el caso de comercios y empresas, el trámite se puede hacer con el CUIT del titular o el número de partida. El sitio municipal cuenta con un botón de ayuda que explica cómo realizar el procedimiento.

Quienes prefieran hacer la consulta de manera presencial pueden acercarse a las oficinas municipales de Mitre 710, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13. También están disponibles otras vías de contacto:

WhatsApp: +54 9 2984 63-7402.

+54 9 2984 63-7402. Correo electrónico: consultastributarias@generalroca.gob.ar.

consultastributarias@generalroca.gob.ar. Teléfono gratuito: 0800-222-9742.

Los descuentos y beneficios del plan

Ya se puso en marcha el Plan Especial de Regularización de Deudas Municipales, aprobado por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N° 5116. Se trata de un régimen excepcional y por única vez, destinado a contribuyentes con obligaciones vencidas al 31 de octubre de 2026.

El programa contempla deudas por tasas municipales, Comercio e Industria, multas, infracciones, sanciones, derechos de cementerios y otras obligaciones tributarias. Quedan excluidas las deudas que ya se encuentran en gestión judicial o con un juicio iniciado, además de las contribuciones por mejoras.

El principal beneficio es la reducción de los intereses acumulados por falta de pago. Las quitas varían según la modalidad elegida: quienes cancelen la totalidad al contado obtendrán un descuento del 100%; quienes opten por dos o tres cuotas tendrán una reducción del 80%; de cuatro a seis cuotas, del 60%; de siete a 12 cuotas, del 40%; y de 13 a 24 cuotas, del 20%. Cabe aclarar que el descuento se aplica sobre los intereses y no sobre el capital original de la deuda. Además, los planes de hasta tres cuotas no tienen intereses de financiación.

Los plazos para adherir también varían según la modalidad de pago. Para quienes elijan cancelar al contado o en planes de dos a seis cuotas, la fecha límite es el 22 de diciembre de 2026. En cambio, quienes opten por financiar en siete a 24 cuotas tendrán tiempo hasta el 26 de febrero de 2027.

El plan también contempla ventajas para quienes cancelen sus obligaciones al contado. Estos contribuyentes podrán acceder durante 2027 a dos beneficios sobre la Tasa por Servicios Retributivos: una bonificación del 20% por buen cumplimiento y un descuento adicional del 12% por pago anual o del 6% por pago semestral. Ambos beneficios son acumulables, aunque para acceder será necesario cumplir con los requisitos y los vencimientos establecidos por el Municipio.

En paralelo a las medidas para sumar recursos a las arcas municipales, Roca completó este miércoles la subasta pública de terrenos que se desarrolló durante dos jornadas en el Concejo Deliberante.

El remate permitió vender 42 de los 59 lotes ofrecidos y alcanzar una recaudación total de $717.467.000. Los 17 terrenos restantes quedaron sin ofertas y, de acuerdo con lo establecido en la ordenanza, el Municipio podrá avanzar con su venta directa.