Dólar turista hoy: el precio del dólar tarjeta este lunes 26 de octubre 2026 y las claves para viajar o pagar servicios

En el inicio de la última semana de octubre 2026, la planificación de viajes al exterior y el pago de plataformas digitales encuentran una referencia previsible en la cotización de los dólares y en los resúmenes bancarios, alejando la volatilidad cambiaria de meses anteriores.

Con una plaza financiera que asimila tanto el escenario político regional como las pautas de liquidación comercial, el tipo de cambio aplicado a los consumos con plásticos en moneda extranjera abre la rueda con valores firmes, permitiendo a los usuarios y a las agencias turísticas presupuestar gastos sin sobresaltos tarifarios.

Cómo se calcula el dólar turista a partir del Banco Nación y la percepción impositiva

El valor del dólar turista, también denominado dólar tarjeta, se cotiza este lunes 26 de octubre 2026 a $2.015.

Esta cotización surge de tomar como base el dólar oficial minorista para la venta en el Banco de la Nación Argentina (BNA) ($1.550) y adicionarle el 30% correspondiente a la percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Para comparar de forma ágil el costo de gastar con plásticos frente a las alternativas de pago con billetes o divisas bursátiles, este es el cuadro comparativo de la jornada:

Tipo de cotización Compra Venta Utilidad y aplicación práctica Dólar turista / tarjeta — $2.015,00 Consumos en el exterior y servicios digitales (con 30% de percepción) Dólar oficial (Banco Nación) $1.500,00 $1.550,00 Base minorista para el cálculo del tipo de cambio turístico Dólar MEP (Bolsa) — $1.562,44 Vía bursátil recomendada para cancelar resúmenes de tarjeta Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.679,43 Transferencia y arbitraje corporativo de fondos al exterior Dólar blue $1.545,00 $1565,00 Mercado informal para compra de billetes físicos

Fuente: Registros oficiales del Banco de la Nación Argentina, AFIP/ARCA y cotizaciones de mercado.

Estrategias de pago: la brecha del dólar turista frente al dólar MEP y el uso de billetes

La diferencia entre el dólar turista ($2.015) y los tipos de cambio financieros marca una brecha cercana al 29%, lo que redefine la conveniencia a la hora de abonar los resúmenes bancarios.

Al cotizar el dólar MEP en $1.562,44, resulta sustancialmente más económico para los usuarios adquirir divisas mediante la compraventa de bonos soberanos y cancelar el saldo en dólares de la tarjeta antes del vencimiento mediante débito en cuenta en moneda extranjera, evitando pagar el recargo impositivo del 30%.

Asimismo, para quienes cuentan con ahorros en mano o recurren a la plaza informal, el dólar blue a $1.565 para la venta se posiciona en niveles muy similares al mercado bursátil, consolidando una brecha acotada frente al oficial pero muy alejada del costo final que implica financiar consumos en pesos a través del recargo turístico.

Elecciones en Brasil: cómo influye el triunfo de Lula da Silva en el Banco Central y el flujo turístico regional

El desenlace de la segunda vuelta electoral en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria sobre Flávio Bolsonaro, aporta una referencia internacional decisiva para la mesa de operaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al disiparse la incertidumbre sobre la conducción del principal socio comercial y emisor de turismo hacia Argentina, las expectativas cambiarias en el Cono Sur tienden a ordenarse bajo un marco de continuidad en los acuerdos bilaterales de integración económica.

Para la temporada estival que se avecina, particularmente en el flujo de veraneantes hacia las playas brasileñas y la llegada de visitantes extranjeros a los centros turísticos de Río Negro y Neuquén, la estabilidad del tipo de cambio en ambos lados de la frontera permite prever un comportamiento predecible en las reservas hoteleras y la contratación de paquetes aéreos.