En medio de la caída de la producción, la UIA alerta sobre el dumping de China: «Puede generar mucho daño»

En medio de un desplome sectorial, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, insistió en que la Argentina debe proteger a su entramado productivo del dumping de China.

“Hay que poner una alerta muy fuerte sobre China, porque es un jugador que tiene un alto nivel de sobrecapacidad interna y que la está volcando a todos los mercados del mundo. Hay una mirada de mucha preocupación porque el dumping es tan grande que puede generar mucho daño en todas las industrias”, señaló el titular de la entidad fabril.

Rappallini habló con este medio durante la inauguración de la muestra “Automechanika” que permanecerá abierta al público hasta el próximo sábado en el predio de La Rural en la Ciudad de Buenos Aires.

“Nivelar la cancha”: el reclamo de la UIA al Gobierno nacional

“No estamos compitiendo empresa a empresa. Cuando por ejemplo se ven los balances, todas las empresas automotrices que vienen, casi ninguna da ganancia; tienen beneficios de diferente tipo y por eso llegan a los precios que llegan”, amplió en el análisis.

Sobre el nivel de actividad general, Rappallini señaló que, luego de un primer bimestre muy complicado, en marzo algunos comenzaron a mostrar una dinámica más positiva.

En ese conjunto incluyó a la industria automotriz, asociándose, a menor ritmo, con los que traccionan desde hace meses: petróleo, energía y agro. También señaló que se observan algunos progresos en la industria alimenticia y en la farmacéutica.

Respecto a las embestidas del Gobierno nacional a referentes del sector, Rappallini evitó entrar en polémica y reveló que a nivel técnico se mantiene el diálogo con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria, aunque reconoció que no están de acuerdo con la carga de agresividad que baja desde lo más alto del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, marcó que dentro del movimiento industrial, aquellas empresas que están siendo las ganadoras del modelo “son empáticas” con las que están en situación más complicada y acompañan los reclamos que se hacen desde la UIA de manera institucional.

Cuánto cayó la industria en febrero

Si bien era un escenario ya conocido, los datos de la producción industrial de febrero que publicó el INDEC fueron nefastos: el nivel de actividad cayó 8,7% en forma interanual y 4% con relación a enero. Así, el primer bimestre cerró con una contracción de 6%.

Las caídas se dieron en ocho de los nueve rubros en los que se divide la muestra del órgano estadístico, siendo el único en alza “refinación de petróleo” (2,7%).

En las comparaciones con febrero de 2025, las bajas más pronunciadas se dieron en el sector automotriz (-24%) y en el de “equipos y aparatos” (-24,6%). A ellas se suman textiles (-22%), “productos de metal, maquinarias y equipos” (-20%), muebles (-12,3%), alimentos (-7,2%), minería (1-0%) y madera papel e impresión (-1,5%).

Cuando se analiza el bimestre, también se ve como único segmento en alza la refinación de petróleo (3,2%).

Si bien el INDEC no precisa las causas de este cuadro teñido de rojo, una interpretación es que febrero de 2026 tuvo dos días menos de trabajo que febrero de 2025 debido a la festividad de Carnaval. De allí que se espera que en marzo la situación se revierta, al menos parcialmente, con 20 días de trabajo contra 18 de un año atrás.

El mismo panorama destemplado se observó en la construcción. El INDEC informó una baja interanual para febrero de 0,7%, mientras que contra enero la contracción fue de 1,3%. En el bimestre el balance dio una mejora de 0,3%, pero contra bases muy deprimidas.

De acuerdo a los datos oficiales, el nivel de la construcción es el más bajo de los últimos doce meses.

El Gobierno nacional confía en que este sector repuntará a partir de la ampliación de un plan de concesiones viales que se lanzaría en los próximos meses.

Ante la consulta de este medio desde el Ministerio de Economía señalaron que “dadas ciertas características particulares que se dan en la primera parte del año, como las vacaciones o la concentración de paradas de planta realizadas por distintas empresas, para evaluar la dinámica de los indicadores de actividad es conveniente tomar el primer bimestre en su conjunto”.

“En este sentido, considerando la suba de 3,1% m/m en el IPI Manufacturero en enero, febrero registró una caída de 1% en relación a diciembre en el indicador desestacionalizado”, señalaron.

Desde el Palacio de Hacienda indicaron que “para analizar la dinámica subyacente del indicador puede utilizarse el indicador tendencia-ciclo (que además de la estacionalidad extrae el componente irregular de la serie), que registró una suba de 0,2% mensual en febrero, marcando el segundo mes consecutivo de incremento. Asimismo, 10 de las 16 divisiones del IPI mostraron crecimiento en el indicador tendencia-ciclo en febrero”.