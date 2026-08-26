Aniversario Campo Grande: El avance en obras e inversiones

La localidad de Campo Grande lleva adelante una serie de obras, muchas de ella con aportes del gobierno provincial rionegrino. Se trata de inversiones en rutas, educación, viviendas, servicios, salud y seguridad. Una de las principales intervenciones es la repavimentación de la Ruta Provincial 69, una vía fundamental para la conexión de toda la zona. La obra, que presenta un 80% de avance, implica una inversión provincial de $3.200 millones y se financia con recursos provenientes de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Esta inversión mejora la seguridad y transitabilidad al mismo tiempo que muestra cómo el desarrollo energético que está protagonizando Río Negro comienza a traducirse en infraestructura concreta para sus localidades. Este mismo criterio se aplicará parael nuevo edificio del CET 31, que cuenta con un presupuesto estimado de $3.600 millones y será financiado con recursos del Bono VMOS.



En Villa Manzano, en tanto, avanza la construcción del nuevo Jardín de Infantes. También se encuentra contemplada la ampliación de la Escuela 159. “Además, más de 2.000 estudiantes reciben desayuno o merienda y alrededor de 400 cuentan con servicio de almuerzo, mientras que el transporte escolar alcanza a cerca de 300 alumnos de distintos puntos locales”, informaron desde comunicación del gobierno provincial.

Viviendas y servicios



La Provincia avanza con la construcción de seis viviendas y en materia de servicios básicos, finalizó la extensión de la red cloacal del loteo social San Isidro, que beneficia a 61 familias y significó una inversión provincial de $150 millones. En Sargento Vidal quedó concluido el Paseo Piscitelli, una obra conjunta entre la Provincia y el Municipio, con una inversión superior a los $68 millones.

Seguridad para los vecinos



El fortalecimiento de la seguridad también forma parte de las acciones provinciales. Este año se incorporaron dos nuevas motos XR300 para la Brigada Motorizada de Apoyo. A ello se suma la incorporación de cámaras con inteligencia artificial, lectores automáticos de patentes y un sistema de anillo vial, que permiten fortalecer la prevención y mejorar controles.

“En salud, Provincia continúa fortaleciendo la atención en todo el ejido de Campo Grande. Se realizaron mejoras y refacciones en los centros de atención primaria de San Isidro Labrador y Sargento Vidal, junto con la incorporación de equipamiento general”, señalaron desde Provincia.

Los equipos sanitarios realizan además salidas de campo semanales desde los CAPS, con campañas de vacunación y prevención, mientras se desarrollan acciones vinculadas con salud de la mujer, salud mental y atención integral. A estas mejoras se suma la implementación de la historia clínica digital. Campo Grande también se incorporó al programa IPAP en Red, ampliando las posibilidades de capacitación y formación para trabajadores públicos locales.