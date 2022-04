Escasez de gasoil, paro de transporte y la aparición del mercado negro en combustibles, un combo complicado

Crece la preocupación por la falta de gasoil en las zonas de producción núcleo del país.

La falta de gasoil tensa el mercado. Como ocurre tradicionalmente en estas situaciones, el combustible se racionaliza y el producto emerge en el mercado negro a un precio hasta 100% superior del que se consigue en el surtidor.

Los costos suben y el transporte no puede funcionar en estas condiciones ya que pierde plata cada vez que se mueve un camión.

En este complejo contexto, los transportistas de granos nucleados en la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) iniciaron, a partir de la hora cero ayer, un paro por tiempo indeterminado en todo el país.

Esta protesta se da en momentos en que la cosecha de girasol esta por finalizar y por comenzar la de soja y maíz en ciertos puntos del país.

Ayer varios de los puertos más importantes estaban paralizados por el paro de transportes. Esta protesta puede complicar el desarrollo de la cosecha y las exportaciones de granos, clave para la llegada de dólares al país a partir del segundo trimestre de cada año. El Gobierno cuenta con esas divisas.

“No podemos seguir viajando en estas condiciones”, señaló el secretario general de Fetra, Claudio Enri, en contacto con los medios. El dirigente remarco que la protesta se está realizando, por ahora, sin hacer cortes de ruta.

Recordó que está vigente una tarifa nacional de fletes, que empezó a regir en febrero pasado, según la cual el precio del gasoil es de 102 pesos. Sin embargo, agregó, “estamos cansados por el faltante y el aumento desmedido de los combustibles desde hace 15 días. Empezó en algunos lugares del país yendo de 120 a 130 pesos, luego a 140 y 150 pesos, y ahora tenemos boletas de hasta 210 pesos en distintos lugares”. Con esta dispersión de precios es muy difícil para el sector poder mantener la tarifa nacional cuando, una de sus principales variables, se disparó más del 100% en solo un par de semanas.

Desde el campo, los dirigentes también mostraron su preocupación. “No es un tema de tránsito vehicular, está vinculado a la producción; son momentos importantes para la cosecha y tener este cuello de botella es otra piedra en el camino”, destacó ayer el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, al ser consultado por este paro implementado por los transportistas.

La escasez de gasoil, que se está haciendo sentir con especial intensidad en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, las provincias de mayor producción de soja y maíz de la Argentina. La Confederación de Entidades de Hidrocarburos (Cecha) había advertido días atrás: “el atraso del 32% en los precios es lo que llevó a que hoy estemos frente a un desabastecimiento en combustibles claves como el gasoil”.

En este contexto, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) alertó ayer que la medida dispuesta por los transportistas “afecta severamente a la cadena agroindustrial”. En su cuenta de Twitter, señaló que mientras tanto “el Gobierno no propone soluciones al conflicto ni al faltante”.

En esta misma línea, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de exportadores de cereales (Ciara-CEC), señaló que el paro de transportistas de granos “está afectando severamente las terminales de la Argentina para poder ingresar y egresar camiones”. Agregó con alto grado de preocupación que “hay piquetes en la mayoría de los lugares lo que imposibilita que los 21 puertos puedan estar operativos. Es un grave daño para la exportación, pero también va a afectar todo el comercio de granos porque lo paraliza. Es prioritario que el Gobierno actúe y que busque una solución al abastecimiento de gasoil”, dijo.

Mesa de trabajo

Desde el Gobierno se impulsa una mesa de trabajo público privada para intentar resolver la problemática de los transportistas.

La mesa será liderada por el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, que responde a Juan Manzur; el secretario de Energía, Darío Martínez, y el titular de YPF, Pablo González, ambos afines al kirchnerismo y muy críticos de la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán. De hecho, semanas atrás, Martínez hizo pública una durísima carta en la que apuntaba al ministro por privarlo de los recursos para asegurar el suministro de energía y combustibles.

Martínez, afirmó que “está garantizado el abastecimiento de gasoil”, al tiempo que advirtió que “existen operaciones especulativas que tienden a complicar la situación” en relación con la aparición de un importante mercado negro de combustibles. Pero pese a las expresiones del funcionario, los transportistas aseguran que falta combustible y esto se da en un momento clave para la cosecha gruesa. Martínez agregó que “se han hecho gestiones para mejorar la situación: impulsaron aumentos de precios del bioetanol y del biodiesel y están flexibilizando las importaciones de combustibles líquidos”.

Desde Fetra reclaman “la falta de respuesta al pedido de convocatoria de la Mesa de Negociación Participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos”, teniendo en cuenta la suba del producto en las últimas semanas. El reclamo continuará “hasta lograr respuestas. Lo único que puede levantar el paro es que se reconozca una nueva tarifa. Por eso tienen que convocar a la Mesa de Enlace para que participe de esa negociación”, dijo Valeria Pardo, abogada de Fetra.

La región, sigue al límte

“Estamos con combustible. El acuerdo es que nos van a abastecer con los mismos niveles del año pasado; y esto se está cumpliendo”, sentenció un importante mayorista de combustibles de la región al ser consultado por el tema.

Pero a continuación agregó: “aunque con este esquema de racionamiento, no podemos crecer porque no nos dan más combustible que el acordado. Es decir que garantizamos abastecimiento a nuestros compradores, pero si queremos salir a buscar más negocios; eso no lo podemos hacer… quedará para más adelante”.

Según fuentes del mercado consultadas por Río Negro, mucho ayudó a que no exista desabastecimiento en la región la corta cosecha de fruta que se registró en la presente temporada. Fue mucho menor el movimiento en toda el sistema productivo y la cantidad de camiones que partieron rumbo al puerto, Brasil y el mercado interno. “Eso se noto en el mercado de combustibles”, destacó el ejecutivo consultado.

Dato clave 30% menor fue la cosecha de frutas en esta temporada en todo el Valle de Río Negro y Neuquén.

Aseguran que la tensión en el mercado se siente. “Nosotros esperábamos para hoy (por ayer) un par de camiones con carga de combustible, pero no llegaron porque en Buenos Aires hay serios problemas para conseguir gasoil”.

Trascendió en este sentido que YPF ya importó esta semana pasada dos barcos con gasoil y hay en dársena otros cuatro a la espera de la entrega del producto. Pero pese al esfuerzo del Gobierno y de la petrolera estatal -que pierde más de 300 dólares por metro cúbico que exporta- todo indica que la demanda seguirá insatisfecha por la cosecha gruesa. De ahí que cada día que pasa se afianza el mercado negro, que siempre aparece con la escasez de producto.