Faltazo del EPRE a la reunión para debatir la tarifa de luz en Roca

Empresarios, políticos y vecinos se reunieron este jueves en Roca para debatir los aumentos en las tarifas de Edersa. La cita tuvo lugar en la previa de la audiencia pública en el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que determinará nuevas subas.

La instancia de debate fue organizada por la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (Caic) y el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos). Se trató de una convocatoria a la cual fueron invitados las autoridades del EPRE y Edersa, quienes finalmente no se hicieron presentes.

«Hoy citamos a Edersa y el EPRE. No nos respondieron nunca, ni por sí ni por no. Una falta de respeto. Nos hubiesen dicho al menos ‘no vamos a ir’. Edersa es una empresa privada, no tiene obligación. Pero el EPRE es un organismo público«, comentó el titular de Caic, Miguel Grasso, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Según precisó el empresario, se elevaron dos notas ante las autoridades provinciales.

Foto Juan Thomes

El encuentro se centró principalmente en hacer un relevamiento de situación y dialogar sobre las respuestas obtenidas hasta el momento. «Los empresarios y los usuarios estamos preocupados por la suba de energía. No conocemos los números, no tenemos información. Desgraciadamente en Río Negro no hay información, solo una declaración de Edersa de que la energía ‘es barata«, afirmó Grasso.

Por otro lado, plantearon dudas respecto al 13% de incremento solicitado por la firma para la próxima audiencia pública. En ese sentido, anticiparon que los rionegrinos se llevarán «una sorpresa muy desagradable» en las boletas.

«No nos da por ningún lado ese número. Es una cifra muy linda en lo discursivo, pero en realidad los usuarios se van a llevar una sorpresa muy desagradable. Esto ya esta cerrado, seguramente ya está todo firmado entre el EPRE y la empresa. Y va a ser una suba bastante abultada, ese 13% es muy mentiroso«, agregó.

Foto Juan Thomes

Un apartado especial fue dedicado a la solicitud de reconocimiento de las inversiones realizadas en el tendido tras el temporal del Alto Valle y los incendios en El Bolsón. «Las redes están aseguradas, todos los usuarios pagamos un seguro por robo de cables. Eso está en la tarifa. En esos casos debería responder la aseguradora o la empresa«, mencionó el titular de Caic respecto al pedido de Edersa.

Tarifas en Río Negro: piden participar de la audiencia pública del EPRE

La audiencia pública de revisión tarifaria fue pautada para este lunes 31 de marzo. Será a través de modalidad virtual y abierta en su participación.

«Necesitamos que los usuarios se anoten, que haya muchas personas que expongan sus realidades. Es la realidad de muchos comerciantes, grandes o pequeños, que no pueden pagar la energía. Esta es una instancia para expresarnos, si no la utilizamos después no nos podemos quejar», expresaron desde la Caic.

Las personas interesadas en participar o seguir la transmisión podrán hacerlo a través del sitio oficial del EPRE, donde también se encuentra disponible toda la documentación técnica relacionada con el expediente tarifario. No es necesario inscribirse para visualizar la audiencia.