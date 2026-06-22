Valeria Mazza y Alejandro Gravier: un amor eterno y un imperio comercial de gran éxito

En el universo de las celebridades, donde los vínculos suelen ser efímeros, la relación entre la supermodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier se posiciona como una verdadera excepción.

Lo que comenzó como un cruce fortuito en las pasarelas de la ciudad de Buenos Aires entre Valeria Mazza y Alejandro Gravier, a comienzos de los años 90, derivó en una de las uniones más estables y glamorosas del país, logrando un equilibrio perfecto entre la construcción de una familia numerosa y el desarrollo de un emporio comercial de alcance internacional.

El desfile de Roberto Giordano y la celestina detrás de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

El inicio de esta historia de amor se remonta a 1990, una época en la que Valeria Mazza apenas tenía 18 años y daba sus primeros pasos en la exigente industria de la moda local. El escenario del primer encuentro fue un emblemático desfile organizado por el peluquero Roberto Giordano, donde una joven Valeria deslumbró en la pasarela a un asistente en particular: Alejandro Gravier, quien en ese entonces tenía 28 años.

Según reveló la propia conductora y modelo tiempo atrás en el living de Cortá por Lozano (Telefe), en un principio sintió dudas debido a la diferencia de edad, pero la intervención de la también modelo Carolina Peleritti como celestina facilitó el acercamiento que, seis meses después, se consolidaría en un noviazgo formal de ocho años.

La icónica boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.-

El punto máximo de la atención mediática llegó el 9 de mayo de 1998, con lo que la prensa de la época catalogó como «la boda del año«. Celebrada en la iglesia del Santísimo Sacramento, en el barrio porteño de Retiro, la ceremonia mostró a una Valeria Mazza icónica vestida por Giorgio Armani.

La icónica boda de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.-

El traslado de los recién casados hacia el Hipódromo de Palermo, en un auto descapotable antiguo por la Avenida del Libertador, movilizó a una multitud de admiradores y fotógrafos, coronando la noche con una fiesta que reunió a personalidades históricas de la cultura y el deporte como Diego Maradona, Susana Giménez y Guillermo Vilas, acompañados por los acordes de la Filarmónica de Buenos Aires.

VAMAGRA: la fórmula comercial de Valeria Mazza y Alejandro Gravier

Más allá del plano afectivo y del nacimiento de sus cuatro hijos —Balthazar en 1999, Tiziano en 2002, Benicio en 2005 y Taína en 2008—, el vínculo entre Valeria Mazza y Alejandro Gravier se transformó en un caso de estudio por su éxito empresarial.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier junto a sus cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína.-

Gravier asumió el rol de manager estratégico de la modelo, negociando contratos históricos con firmas globales de la talla de Versace, Armani y Guess. Esta sinergia profesional se consolidó con la fundación de la firma VAMAGRA S.A., el sello propio bajo el cual la pareja expandió su mercado hacia líneas de perfumes, colecciones de anteojos y productos editoriales independientes.

Esta faceta como socios comerciales y compañeros de vida quedó registrada recientemente en la docuserie Un sueño dorado (Prime Video), y en declaraciones públicas sobre la vigencia de su matrimonio, la empresaria y modelo reflexionó sobre la importancia de mantener espacios propios dentro de la rutina hogareña una vez que los hijos comienzan a independizarse.

Con más de tres décadas de trayectoria compartida, la historia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier continúa marcando tendencia como un modelo de resiliencia, elegancia y complicidad que supo sortear las presiones de la alta exposición pública.