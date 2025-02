Fruticultura en Río Negro: insisten en la baja impositiva, mientras apuntan al Congreso y a los municipios

Desde la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén volvieron a ratificar ante Nación el pedido por una reducción de las cargas impositivas para la fruticultura. Por otro lado, anunciaron incipientes acercamientos con representantes del Congreso para avanzar en soluciones de fondo. También harán lo propio con los municipios del Valle.

«Nos juntamos con parte del gabinete de Economía, donde ratificamos el pedido de las necesidades del sector. Fundamentalmente el financiamiento y la baja de la presión impositiva«, comentó el presidente de la Federación, Sebastián Hernández, a Diario RÍO NEGRO. El productor viajó la semana pasada especialmente a Buenos Aires para reunirse con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Hernández, que ya había elevado reclamos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, demandó la declaración de la emergencia económica. Esta medida habilitaría a una diferimiento en el pago de aportes y contribuciones.

Los fruticultures aspiran también a obtener líneas de financimientos, las cuales permitirían sortear los costos internos ante el bajo valor de venta de la fruta. «Tratamos de ayudar al productor a levantar la cosecha mientras se vayan buscando alternativas para bajar los costos, mismo que le permita llegar con los valores de este año a cubrir las necesidades del año«, aseveró Hernández.

En esa línea, la Federación trabaja en la confección de un listado de productores que acercará al Gobierno. De esta manera, esperan que el Ejecutivo establezca, por decreto, el diferimiento en el pago de aportes y contribuciones.

«Tenemos que trabajar más allá de estas medidas paliativas para bajar costos y que de esa manera se genere derrame hacia el valor de la fruta«, agregó Hernández.

Desde la entidad apuestan a una reforma de las leyes vinculadas a la producción, con el fin de establecer de forma permanente un «alivio» a las altas cargas que padece todo el sector privado. Por ello, comenzaron los acercamientos con la Cámara de Diputados, donde buscan instalar el debate.

«Se pidió juntarnos con la comisión de Agricultura de Diputados y ya pedimos fecha para plantear el tema. Seguramente desde ahí comenzaremos a avanzar con diferentes legisladores de Río Negro y Neuquén para que acompañen los pedidos de la actividad», agregó.

Hernández fue enfático respecto a la respuesta que esperan de la clase política local: «Nuestros diputados y senadores van a tener que estar a la altura de las circunstancias. Todo el sector privado la está pasando mal«.

Fruticultura: El pedido a los municipios y a Río Negro

La Federación formalizará en los próximos días un pedido a los municipios del Valle. Se busca que las comunas eximan por un año a los productores del pago de impuestos municipales.

Particularmente, se perfilan contra el ítem de «uso aéreo» presente en las facturas de energía eléctrica. Se trata de un 6%, que consideran altamente «extorsivo».

Por otra parte, solicitarán a la Provincia que queden exentas del pago de Ingresos Brutos las actividades relacionadas a la industria frutícola.

¿Vuelven a tirar fruta a las rutas de Río Negro?

Recientemente, un grupo de productores del Alto Valle reavivó el interés por una vieja práctica de protesta: volcar peras y manzanas a las rutas.

Hernández aclaró que ese tipo de acciones no ha sido evaluado por la Federación. Además, precisó que la situación actualmente no justificaría su implementación.

«Hoy estamos trabajando en función de los problemas que tienen los productores. La realidad es que no se evaluaron medidas. Hoy la fruta se está quedando en la planta, no es que se va quedar en las calles. Directamente no se va a juntar, porque los costos internos de la actividad son altísimos y levantar una fruta para tirarla, no corresponde«, afirmó.

El titular de la Federación destacó un presente inédito para la producción, donde la combinación de bajas ventas y altos costos derivó en una crisis inusitada. «Estamos complicados, nunca pasó lo que se juntó ahora. Nos caímos con la producción enormemente en las últimas décadas, pero así y todo veníamos bien. Este año los problemas del mercado hicieron que la fruta sea mala palabra», aseveró.

«No es culpa de los productores. Es culpa de un Estado muy presente que cobra más del 60% en presión tributaria«, insistió.