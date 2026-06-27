Carta de renuncia de Manuel Adorni: «Voy a dormir en absoluta paz conmigo mismo»

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, finalmente presentó su renuncia. Su salida llega en medio de una fuerte polémica por sus fondos destinados a actividades personales, la presentación de su declaración jurada y su reciente solicitud de adhesión a la Ley de Inocencia Fiscal.

La dimisión fue comunicada mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que el ahora exfuncionario explicó que tomó la decisión para preservar a su familia y denunció haber sido objeto de una campaña de hostigamiento mediático y político desde que asumió funciones en el Gobierno nacional.

«Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos», escribió Adorni al comienzo de la misiva, en la que también agradeció al Presidente por haber aceptado su renuncia.

«Los ataques fueron contra mi familia»: la carta de renuncia de Manuel Adorni

En la carta, Adorni sostuvo que durante su gestión atravesó una situación de permanente exposición pública que terminó afectando a su entorno más cercano.

«Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia», expresó.

El exjefe de Gabinete aseguró que las críticas y denuncias trascendieron el plano político y alcanzaron a su esposa, sus hijos, familiares, amigos e incluso vecinos. En ese sentido, enumeró una serie de acusaciones que calificó como falsas, entre ellas supuestos viajes inexistentes, gastos suntuosos, contratos irregulares, propiedades de lujo, maniobras vinculadas a criptomonedas, nepotismo, sociedades en el exterior y hasta la existencia de un supuesto pendrive con dinero en efectivo.

«Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas», afirmó.

Asimismo, sostuvo que incluso se llegó a especular con supuestas extorsiones al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para sostenerse en el cargo.

«El ensañamiento tiene un límite»

En otro tramo del texto, Adorni aseguró que la decisión de abandonar el Gobierno responde a que alcanzó un límite personal y familiar.

«El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío», señaló, al tiempo que lamentó que «el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad» hayan terminado afectando a las personas que más quiere.

El exfuncionario afirmó que continuará respaldando políticamente a Javier Milei desde fuera del Gobierno y definió al Presidente como «la única esperanza para la Argentina».

«Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera», escribió. «Todo lo que pude aportar para el país y las ideas ya lo he hecho, de la mano suya».

Agradecimientos a Javier y Karina Milei

En su carta de despedida, Adorni dedicó un extenso agradecimiento al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quienes consideró fundamentales durante su paso por el Gobierno.

«Me alegro haber estado al lado suyo y al lado de la Secretaria General de la Presidencia, pilar fundamental de cada paso que hemos dado», expresó.

También aseguró haber cumplido hasta el último día con un pedido especial que, según relató, le realizó Milei en la Quinta de Olivos cuando le ofreció asumir la Jefatura de Gabinete.

Además, agradeció a sus equipos de trabajo, a los ministros y a quienes lo acompañaron dentro y fuera de la gestión.

«Me retiro tranquilo y en paz»

En el tramo final de la carta, Adorni sostuvo que abandona la función pública con la conciencia tranquila y convencido de haber cumplido con su deber.

«¿Sabe qué, Presidente? Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país», escribió.

También sostuvo que nunca perdió de vista «las pequeñas cosas» que considera esenciales y reafirmó su respaldo al proyecto político encabezado por Javier Milei.

«Permítame insistir: de usted y sus ideas depende el futuro de la Argentina», manifestó.

La despedida concluyó con un mensaje de agradecimiento dirigido al Presidente y a su hermana, Karina Milei: «Gracias Javier. Gracias Karina».

Finalmente, cerró la carta con una frase que resume el tono personal y emotivo de su renuncia: «Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la conciencia tranquila y firme en mis convicciones».

Luego de la renuncia, Karina Milei defendió a Adorni: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida”

La Secretaria General de la Presidencia le dedicó un posteo en sus redes sociales. Lamentó “las circunstancias” de la dimisión del funcionario.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, defendió a Manuel Adorni luego de su renuncia como jefe de Gabinete. “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida”, subrayó en un mensaje en su perfil de la red social X.