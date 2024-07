Gustavo Neffa: “La intervención en el contado con liqui es polémica, pero a la vez necesaria”

El gobierno niega el atraso del tipo de cambio oficial, pero a la vez enfrenta una fuerte tormenta cambiaria. La respuesta fue la presentación de un nuevo esquema de esterilización de pesos, mediante la intervención con reservas del BCRA en el segmento financiero. Al respecto dialogó con Pulso el especialista en finanzas, Gustavo Neffa.

PREGUNTA: ¿Cómo evalúa la gestión económica hasta el momento?

RESPUESTA: Veníamos a ver de una situación crítica, que nos podría haber llevado la hiperinflación. La irresponsabilidad fiscal y monetaria de la gestión anterior, en pos de ganar unas elecciones, hizo que se quemaran las naves y no ganaron las elecciones, y quedó todo esto por resolver. La situación del Banco Central era paupérrima, literalmente quebrado. Y lo que establece esta nueva gestión es un reordenamiento macroeconómico. Obviamente, un plan para estabilizar la inflación, que tampoco sé si es un plan económico en general, es recesivo, hoy, aca y en cualquier lugar del mundo.

P: El FMI acaba de anticipar una caída del 3,5% en el PBI para este año ¿Qué ven ustedes?

R: Nosotros estimamos una caída del 3,7% el año actual y una recuperación del 3,2% en 2025, en línea con lo que dice el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El Fondo también dice que se crece 5% el año que viene, con lo cuál no coincido. No creo que lleguemos a 5%, los desafíos son muy grandes y no suscribimos con esa versión. Podría suceder si hubiese una baja de la tasa de inflación sensible, se sanea el Banco Central y la economía recupera sus motores de crecimiento. Lo que está complicado la recuperación de la micro.

P: ¿Es correcto ubicar a la inflación como la única variable prioritaria?

R: Sucede que sobre la base de la inflación se solucionan muchas cosas, no sólo de la macro, sino desde la micro. La macro más que nada porque no empuja al dólar y no hay atraso cambiario, y desde lo micro básicamente porque las empresas pueden planificar, las empresas pueden empezar a hacer presupuestos, las empresas pueden tener visibilidad, pueden extender unos cuantos años más su horizonte de inversión.

Los críticos están diciendo ‘liberá el tipo de cambio un poco más y cerrá la brecha cambiaria”, pero eso atenta contra obviamente el objetivo de planchar la inflación.

P: ¿Qué opina del esquema cambiario y monetario?

R: Creo que se enfoca en apagar los tres motores de emisión monetaria. El primero, dejar de emitir para paliar el déficit fiscal. El segundo, dejar de emitir para pagar a los bancos los PASES, las ex LELIQs que eran PASES. La hiperinflación era posible, el déficit fiscal era de 10 puntos del PBI el año pasado, sumado a 5 puntos del Tesoro. Tenías 15 puntos porcentuales del déficit fiscal en relación al PBI, es una cifra monstruosa. En ese marco se redujo el stock de LELIQs a la mitad, y tiene fecha de función este mismo mes, con lo cual apagaría el segundo motor de emisión monetaria. El tercer motor de emisión que es el que está actualmente en marcha es el de la compra de reservas, por la compra de dólares. El BCRA se ve obligado a entregar pesos a cambio de que los exportadores liquiden los dólares. Por otro lado tenés un peso que está circulando en el mercado, y va a buscar el dólar, eso amplía la brecha. Los críticos están diciendo ‘liberá el tipo de cambio un poco más y cerrá la brecha cambiaria”, pero eso atenta contra obviamente el objetivo de planchar la inflación.

P: ¿No es en definitiva intervención en el mercado cambiario?

R: Es una medida un poco polémica, porque lo que el BCRA plantea es, todos los pesos que salgan por la compra de reservas, los voy a esterilizar vendiendo dólares en el mercado de contado con liquidación, con una operación del mercado, y que de esa forma entre los pesos vuelta. De esa manera se estabiliza toda esa emisión monetaria por las exportaciones.

P: En la piel del tenedor de un bono argentino, la pregunta es ¿con qué reservas me piensan pagar?

R: Por eso el rendimiento de un bono 2026 se ubica en torno al 24%. El rendimiento capta todas estas dudas respecto a dónde están los dólares a futuro para pagar esa deuda.

La incorporación de Sturzenegger viene a continuar con las reformas a la estructura del Estado que permitan seguir ahorrando dinero, porque la carga de interés, va a ir en aumento, con lo cual hay dos opciones: aumentar los ingresos o bajar los gastos.

P: El gobierno sigue negando el atraso cambiario ¿es sostenible este esquema en el segundo semestre?

R: Es necesario repetir que había cosas horrendas que corregir, cosas que nos llevaban a un abismo, y que en Argentina ese costo político lo asume el presidente. Lo que encontrás hoy, son dudas acerca de cómo sigue el proceso de acumulación de reservas del BCRA, y sobre todo la parte fiscal. Creo que vamos a una relajación para que converjan el paralelo y el oficial, es decir, que se cierre la brecha un poco con lo que ya se anunció, que es reducir el Impuesto País del 17,5% al 7,5%. Ese es el compromiso del gobierno. Creo que lo va a hacer, hasta que a fin de año se elimine el impuesto al país, que hoy es el que más recauda.

P: A los ojos del inversor extranjero ¿qué diferencia hace que la deuda sea del BCRA o del Tesoro? ¿La necesidad de financiamiento no sigue siendo la misma?

R: Bueno, hay una ley que le permite también realizar algunos ajustes adicionales en el tema de gastos. A los recursos extraordinarios le suman las privatizaciones, aunque limitadas, le suman las privatizaciones. La incorporación de Sturzenegger en el gobierno viene en esa línea. Básicamente es seguir haciendo reformas a la estructura del Estado que permitan seguir ahorrando dinero, porque la carga de interés, va a ir en aumento, con lo cual hay dos opciones: aumentar los ingresos o bajar los gastos. De lo contrario habrá más déficit fiscal. Y el déficit fiscal no es una palabra que esté en el diccionario de Milei.

Perfil

Gustavo Neffa es Licenciado en Economía, Master en Banca (Ucema/ William School of Business, Rochester (NY)).

De amplia trayectoria como analista senior en sociedad de Bolsa y cobertura de los mercados de renta variable y renta.

Es Director de la consultora Research for Traders.

Profesor de Finanzas en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales y en el MBA de la UNLP.