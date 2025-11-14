Historias de fracasos que se terminaron convirtiendo en éxito

Vivencias reales. Las que los emprendedores compartirán en Outlier: fuera de serie.

El término Outlier proviene de la estadística y refiere a aquellos valores atípicos que se destacan por salirse de la norma. Datos extremos que se desvían de la tendencia general.

Asimismo, existen personas que se salen de la norma, rompen esquemas, enfrentan desafíos y transforman sus fracasos en aprendizajes rumbo al éxito.



A ellos está destinada la segunda edición de “Outliers: Fuera de Serie”, que reúne a referentes del mundo emprendedor y empresarial para compartir historias reales de fracasos, aprendizajes y resiliencia.



El evento combina presentaciones breves y visuales, entrevistas en vivo y una sesión participativa de preguntas del público, buscando generar cercanía, interacción y diálogo genuino.

Una mirada sobre el recorrido profesional, pone en valor no solo los logros visibles, sino también los errores y obstáculos que forman parte del camino.

La propuesta está orientada a emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias y profesionales que deseen salir de su zona de confort, asumir riesgos y capitalizar los aprendizajes que surgen de los momentos difíciles. Es especialmente valiosa para quienes buscan nutrirse de experiencias reales, generar nuevas conexiones y potenciar su desarrollo personal y profesional.



En esta edición disertarán Susana Altamore (Socia Gerente de Altamore Constructora Oil & Gas), Gastón Arcucci (Co-fundador de Fruch), y Esteban Wolf (CEO de Chocorisimo, Guapaletas y Persicco).



La actividad es organizada por la consultora NODO, con el apoyo del Ecosistema Emprendedor Alto Valle y de diversas empresas que hacen posible la iniciativa, y tendrá lugar el próximo miércoles 19 de noviembre de 18:00 a 20:30 horas en el Polo Científico Tecnológico de la ciudad de Neuquén.

Los cupos son limitados. Las personas interesadas pueden inscribirse ingresando al enlace: bit.ly/Outliers-II