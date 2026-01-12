El Banco Central continuó comprando reservas este lunes: sumó U$S 273 millones en una semana

El Banco Central continuó este lunes con la compra de reservas que inició hace una semana. En tan solo siete días sumó U$S 273 millones.

La operatoria de esta jornada consitió en la adquisión de U$S 55 millones, en un mercado que operó US$ 434 millones y se quedó con el 12%, muy por encima del 5% diario anunciado. De esta manera, las reservas alcanzaron un total de U$S 44.768 millones, mientras que el dólar operó estable y los activos y bonos en rojo.

Este proceso de acumulación de la divisa se da a pocos días de culminar el proceso de pago de la segunda obligación más importante del año para el Estado argentino.

Ahora, el Gobierno nacional debe nuevamente enfrentarse al mercado financiero para conseguir plata. En esta ocasión, el examen será ante la plaza local para hacer frente a un vencimiento de $ 9,6 billones.

Para ello el Ministerio de Economía llamará a una licitación de títulos públicos, con el objetivo conseguir nuevos fondos a más plazo y menor tasa de interés.

Para los analistas, el resultado –en rigor la decisión que tome el Palacio de Hacienda- dejará varias puntas de análisis.

Una de ellas es el nivel de ofertas que recibirá la Secretaría de Finanzas por parte de los bancos y la tasa que le reclamarán para prestarle pesos, en un contexto de volatilidad que se desató en los últimos días.

Otro aspecto es que decisión toma el equipo económico. Porque por un lado necesita absorber pesos para recuperar parte de lo que el Tesoro utilizó para comprar los dólares del megavencimiento, pero por otro también necesita volcar pesos al mercado para estabilizar la tasa de interés y monetizar la economía.

Este último punto es crucial dado que uno de los objetivos del gobierno es que comiencen a “circular más pesos” para aceitar la actividad doméstica. Si bien existen varias herramientas para cumplir con este objetivo, el liberar pesos en estas licitaciones es una forma de darle liquidez a los bancos y al sistema en general.

Este martes se conocerá el dato de la inflación de diciembre 2025

Comenzaron las expectativas para conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2025 que dará a conocer el Indec mañana . El dato no solo aportará la variación de precios que se generó durante diciembre, sino también cuál es el valor total presentado en el año. Qué proyecta el mercado y cuáles es el panorama que anhela el gobierno de Javier Milei.

De cuánto fue la inflación del último mes del año pasado será anunciado este 13 de enero a las 16.00. Según los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con la sumatoria de todos los meses ya tomados, presentaría el 2025 como uno de los más bajos de inflación en la década.

Diversas consultoras privadas presentaron sus análisis y brindaron porcentajes bajos. Según reveló la consultora «Equilibra», el índice de diciembre ronda el 2,2% y 2,6%.

Mientras tanto, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ya marcó que fue de 2,7% en diciembre. De esta manera, volvió a acelerarse en Capital Federal: según informó el Instituto de Estadística porteño, el incremento mensual fue de 0,3 puntos frente al 2,4% del mes anterior.

El dato se conoció en la antesala de la publicación del índice nacional. La evolución de los precios en CABA suele anticipar la tendencia que luego muestra el Indec a nivel país.

Aunque la variación mensual se mantuvo acotada, la serie refleja una trayectoria ascendente en los últimos meses.